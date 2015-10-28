调查：欧洲央行12月几乎肯定会放松政策 扩大QE并下调存款利率

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月27日 - 路透对分析师的调查显示，现在几乎可以肯定欧洲央行将在12月放宽货币政策，增加刺激计划的规模或延长期限，并进一步下调存款利率。
欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，管理委员会将在必要时采取行动，以确保通胀率升向目标水准。
德拉吉的言论巩固了放松政策的预期。欧洲央行上周四会议后，对近60名分析师的调查显示，该央行在12月3日的下次会议上放松政策的可能性高达80%。
“只将期限延长(至2016年9月以后)可能会让人失望，不会对货币状况产生什么直接影响，”法国巴黎银行分析师Ken Wattret称。
“我们预计除了延长期限，还将增加月度购债规模。基于(德拉吉)记者会上的发言，出台包括下调存款利率在内的一揽子措施的可能性的确已经升高。”
回答其他问题的分析师中，大部分称欧洲央行或将把存款利率从目前的负0.2%下调至负0.3%，同时增加每月资产购买规模并延长实施期限。
预期中值为欧洲央行料把量化宽松规模扩大至每月750亿欧元，对延期多久的预估从2016年12月到2019年下半年不等。
“决策还可能取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)如何做。倘若美联储暗示12月升息，从而打压欧元下跌，欧洲央行将不必要非得调降存款利率，”LBBW的Elmar Voelker表示。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。