焦点：欧洲央行称量化宽松政策取得成功 下月会议可能扩大规模

路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行周二发布的一份报告称，向银行提供长期贷款以及量化宽松(QE)举措正在让企业和公共部门的借贷变得更加容易。目前距离欧洲央行扩大量化宽松政策可能只有几周时间了。

这份报告由包括总裁德拉吉在内的央行执委会签署，报告显示执委会对央行重振欧元区经济战略的两大关键支柱继续保持信心。

德拉吉已暗示，在央行12月3日的下一次会议上可能进一步放松货币供应。

“两项计划对银行业融资成本都会产生正面影响，这样一来就会鼓励银行将融资成本降低得到的好处转让一些给最终借款人，提供更多条件更优惠的贷款，”报告的作者这样写道。

欧洲央行官员在报告中称，针对银行业者的定向长期再融资操作(TLTRO)已经转化为逾1,000亿欧元的对企业信贷。

银行业者在该操作中总共提取了约4,000亿欧元欧洲央行提供的信贷。这远低于欧洲央行先前的预期，但欧洲央行认为，此举加上量化宽松(QE)能够降低借贷成本。

透过印钞和打压政府公债收益率，欧洲央行让银行业者信贷业务更有利可图，因对企业或个人提供贷款的回报开始超过公债的收益率。

**各国情况差异明显**

该报告显示出借贷条件变得宽松起来。

然而欧元区的企业借贷规模缩小，因债务危机结束且信心有所消退。最近几个月，爱尔兰、希腊和西班牙的企业借贷规模出现了明显下降。

但根据欧洲央行数据，在欧元区最大经济体--德国，信贷规模在不断扩大，总体趋势近期已经开始有了少许改善。

“量化宽松业已带来大量流动性，并不需要再进行定向长期再融资操作来进一步满足需求，”欧洲央行前任高官Francesco Papadia如是说，Papadia预计欧洲央行12月份有可能会采取行动。

“但我认为央行进一步采取量化宽松措施及降息均有可能。”

根据定向长期再融资操作的条款，银行必须在头两年向企业等提供贷款。

如果银行能够证明其增加了贷款，那么欧洲央行所提供信贷的期限可从两年延长到四年。

银行核发信贷越大方，其可保留的央行超低成本贷款也就越多。(完)