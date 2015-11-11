路透调查：欧洲央行12月将扩大QE 但料维持存款利率不变

路透11月10日 - 路透调查显示，分析师认为欧洲央行12月几乎肯定会进一步放松政策，分析师至少现在认为，扩大或延长债券购买计划是最可能的选择。

欧洲央行总裁德拉吉上个月暗示，管理委员会将在必要时采取行动，以确保通胀率在两年内升至2%的目标水准。目前欧元区通胀徘徊在零附近。

路透周一独家报导，欧洲央行内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

德拉吉发出的温和言论提高了欧洲央行采取更多刺激举措的可能性，本周接受路透访查的分析师预期中值显示，欧洲央行12月3日会议采取行动的可能性为75%。

这一机率欧洲央行10月会议后即进行的快速调查结果基本相似，考虑由于预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月可能升息，自那之后欧元已经走软5%，这种相似度很引人注目。

预测者的主要看法是，欧洲央行12月将扩大或延长量化宽松(QE)计划，或者既扩大又延长，但至少目前看来，将维持存款利率在负0.20%不变。

路透本周访问的欧元货币市场交易商对12月会议的看法也是如此。

“(进一步宽松)或许不是很有用，但央行官员的讲话助长了这种预期，”Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称。

“欧洲央行似乎让自己陷入困境...12月按兵不动的代价可能会比祭出无用的额外举措高得多。”

倘若欧洲央行真的扩大购债计划，分析师预计每月购债规模将从现在的600亿欧元升至750亿欧元(810亿美元)。而如果欧洲央行决定延长该计划的最终期限，那么很可能是从现在的2016年9月延后至2017年6月。

欧元区第二季经济温和增长0.4%，路透调查显示，经济将在第三季、甚至直到2016年第四季都保持这种增速。

虽然通胀料将加快上升，但直到2017年--欧洲央行的预期期限内，都可能平均仅为1.6%。

目前为止，企业调查的初步迹象已为当季勾勒出一幅温和的前景，并暗示企业为了争取新业务已重新开始降价。(完)