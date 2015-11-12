独家：欧洲央行考虑将QE购债范围扩大至市政债券

图中为500元和100元面额欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福11月11日 - 据知情人士称，欧洲央行正在考虑是否购买市政债券，例如巴黎市或德国巴伐利亚州等地的市政债券。据知情人士了解，欧洲央行有可能扩大规模逾1万亿欧元的刺激计划。

上述买入地方债的举措或是未来数月将实行的一系列措施之一。据其中一名消息人士称，这些措施要在12月全面启动时间有些紧，有可能要等到明年3月。

欧洲央行对此不予置评。

尽管欧洲央行实施了以购买政府公债为主的量化宽松，但欧元区经济也只不过温和增长，因此欧洲央行急于考虑进一步采取措施促进经济增长，并提振迟滞的通胀。

眼下欧洲央行官员在为12月3日的议息会议做准备，他们正在分析是否以及如何将购债范围扩大至市政债券，例如马德里、美因茨或者是德国某个州的债券。

“市场很大，比如西班牙及意大利。法国市场则相当成熟，”一名人士表示。

根据汤森路透IFR的数据，欧洲城市及地区发行债券的流通规模将近5,000亿美元。这些地区过去一年发售逾760亿美元债券。

举例而言，巴黎市即透过发行这类债券，总计筹得40亿欧元(43亿美元)，最近又发行了3亿欧元债券。

该名消息人士表示，尽管部份城市存有风险，但它们有中央政府做后盾。市政债券的信贷评级通常会比政府评级来得低。欧洲市场比较分散，有许多发行量不高的债券。

“西班牙或意大利有些城市出现破产。但城市总是会存在的，”该名人士指出。“总是有人会为债务买单。它们有政府支持，且可提高税收。”

**德国受益**

据第二位人士证实，买入已经交易的市政或者地区债券是已在讨论中的选项之一，这也证实欧央行可选余地有限。

例如，公司债很受欢迎，也因此“一票难求”。买入股票则因风险性而会遭到反对。欧央行已经购买了担保债券和资产支持证券(ABS)。

买进市政债券将尤为有益于德国各地区，该国发售了数以千亿计欧元债券，并占据市场主导，对他们来说借款成本将更低。

此外，还有助于意大利和西班牙这些沉寂的市场重现活力，但市政债券也要被计入国家整体的举债规模，因此它的发行规模会受到限制。

欧央行总裁德拉吉希望能在未来几周赢得管理委员会多数人的支持，以便采取进一步的措施拉动欧元区疲弱的经济。

反对任何额外印钞计划的德国央行可能会发现，购买市政债券比较易于接受。

量化宽松的实施按照各成员国的相对规模而定，因此德国购债规模最大。部分分析师预计，随着收益率跌破欧洲央行规定的门槛，德国央行可能会无债可买。

而把市政债券纳入购债范围，则可能解决这个问题。

“如果欧洲央行想要扩大购债计划，我们认为，欧洲央行需要把州政府所发债券也纳入其中，”DZ Bank分析师Hendrik Lodde称。

“倘若扩大‘购债清单’范围，德国可能会更容易完成整个购债计划。”(完)