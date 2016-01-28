调查：欧洲央行3月几乎肯定下调存款利率 扩大QE的机率为50%

路透1月27日 - 根据路透调查，大多数分析师预计欧洲央行3月可能再次下调存款利率，增加月度资产购买规模的机率为50%。

今年迄今，油价重挫近20%以及全球股市大跌，已经导致关注焦点重新回到全球经济增长担忧上，尤其是中国为首的新兴市场经济放缓。

这已经削弱了美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息的预期，而且引燃欧洲央行能否将极低通胀率拉向近2%目标水准的疑虑。

欧洲央行总裁德拉吉曾经表示，央行有多种工具可以采用，暗示可能最早在3月行动。

但除了增加或延长资产购买计划，以及进一步下调存款利率之外，欧洲央行是否还有任何强力弹药，分析师看法分歧。欧元汇率与两个月前水准几乎相同。

最新路透调查显示，欧洲央行未来六个月放宽货币政策的可能性为80%，68位分析师中有59位预计欧洲央行3月会议将再次下调存款利率。

分析师预估中值为，欧洲央行3月增加资产购买的可能性为50%，目前月度购买规模为600亿欧元。

“下一次记者会要等到两个月之后，欧洲央行12月令人失望的举动，可能让市场在消化放宽政策机率方面不再超前，”巴克莱分析师指出。

另一项路透调查显示，2017年第一季之前，欧元区经济每季的增长率料为0.4%。以近期标准来看，预期增速还算不错，但仍不足以有效降低失业或提升通胀。

欧洲央行每月购买600亿欧元的资产，其中主要是主权债，目前预计购债计划持续至2017年3月。刺激计划已经产生一定效果，但由于石油及其他大宗商品价格下跌，通胀率仍接近零。

德拉吉曾表示欧洲央行仍有多种政策工具可用，受访的59名分析师中，31名赞同德拉吉的看法，剩余28名则持不同看法。

“原则上，央行拥有无限的可能性，但当然还存在巨大的政治约束，”Robeco首席分析师Leon Corbelissen称。(完)