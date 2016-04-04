欧洲央行做好了必要时进一步放松货币政策的准备--执委普雷特

路透法兰克福4月4日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周一表示，ECB做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。

“今天我们所面临的长期低通胀态势，可能增大一直无法实现通胀目标的风险，这将对经济产生深度的伤害，”普雷特在罗马的一场合中表示。

“这就是我们采取如此强有力措施以确保目标的原因--若有必要我们未来仍将如此，”他说。(完)