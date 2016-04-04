欧洲央行做好了必要时进一步放松货币政策的准备--执委普雷特

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透法兰克福4月4日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周一表示，ECB做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。
“今天我们所面临的长期低通胀态势，可能增大一直无法实现通胀目标的风险，这将对经济产生深度的伤害，”普雷特在罗马的一场合中表示。
“这就是我们采取如此强有力措施以确保目标的原因--若有必要我们未来仍将如此，”他说。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。