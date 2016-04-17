一周焦点：欧洲央行料无行动 且看德拉吉如何回应超宽松批评

路透伦敦4月15日 - 欧洲央行周四将召开政策会议，预期不会有进一步政策改变；而会后总裁德拉吉将勾勒出央行的思路。他为应对经济危机开出的最新处方，可能成为未来一周外界辩论的主要话题。

欧洲央行上个月调降几项利率，提高每月购债规模，并向银行业提供更多廉价贷款。

这回外界将聚焦德拉吉在记者会的措辞--特别是此前德国政要曾直言抱怨，欧洲央行的超低利率给储蓄者的财源和养老金领取者的退休计划撕开了“一个大洞”。

“德拉吉将在4月21日的政策会议回应德国政界近来对欧洲央行超宽松政策的批评，他料重申央行的独立性，并强调仍可能采取更多支持措施。”凯投宏观的Jennifer McKeown称。

“同时德拉吉将继续敦促各国政府施行提振增长的改革。”

日本、瑞典和瑞士等其他央行都已采取负利率，但随着全球经济增长和通胀失去动能，而超宽松政策施行已有数年，现在可能是将重点转向财政扩张的时候了。

路透过去一周对全球各地经济分析师所做的调查显示，86%的分析师同意主要发达经济体当前应该像加拿大那样，采取财政政策来增加刺激，而不是再加码激进的货币宽松。

德国总理默克尔周三亦加入这场辩论，敦促欧洲各国政府采取更多措施刺激增长，她称这样有助于推动通胀上升。

油价低迷意味着多数央行要将通胀推升至接近其目标，迄今仍显得力不从心。尽管油市分析师已上调2016年石油均价预估，但他们也警告，短期内投资者信心可能恶化。

包括沙特(沙乌地)阿拉伯和俄罗斯在内，多个重要石油输出国组织(OPEC)成员国及非OPEC产油国周日将在多哈召开会议，讨论将原油产量冻结在1月水准的提议。

但即便将产量冻结在当前水准附近，每日仍有约200万桶产量超过需求，这样的协议还是不大可能解决供应过剩问题。供应过剩已使原油价格自2014年以来最多跌去七成。

“并没有多少细节提前透露，几个重要产油国立场各异，要达成清楚的共识很难。”渣打银行的Mike Moran表示。

“会议的主要目的是要暗示，产油国朝向对话及控制供应迈出了小小的第一步。”

**重要数据不多**

新的一周并没有太多重要经济数据，Markit周五将公布欧元区采购经理人(PMI)指数初值，这是提供欧元区月度经济表现线索的首批指标之一。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=EUPMCF%3DECI)

数据料显示4月增长依然乏力，但市场焦点将放在产出价格指数，以找寻是否有任何通胀压力的线索。

“我们认为4月PMI将暗示欧元区经济还没有春天复苏迹象。”德国商业银行的Christoph Weil表示。“尤其是通胀和通胀预期料继续迟滞。”

英国零售销售将提供更多评估2016年第一季英国经济体质的信息，但数据可能显示消费者依然紧张不安。”(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=GBRSL%3DECI)

不过，截至2月的三个月英国失业率料持平于10年低点5.1%，薪资增长可能加速，为希望英国人在公投时投票续留欧盟的政府，带来一些好消息。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=GBAVGW%3DECI)

英国将于6月23日举行公投，根据路透调查，绝大多数分析师预期若结果决定退出欧盟，将给英国经济带来伤害。

英国财政大臣奥斯本周二将就退欧风险发表讲话。

国际货币基金组织(IMF)周二表示，若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济。这是迄今为止，任何一家全球性组织发表的有关英国退欧风险的最严厉警告。

美国方面，除了一些房市数据外，没有太多刺激因素；因此市场将转而关注纽约联储总裁杜德利、明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利和波士顿联储总裁罗森格伦的演讲。市场正在静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)4月27日的政策决议。

路透调查显示，美联储今年料升息两次，下次最有可能是在6月，但这种可能性已消退，因有迹象显示今年经济开局不利，通胀仍较疲弱，而且全球经济不振。(完)