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债券 | 2014年 4月 10日 星期四 23:05 BJT

欧元区经济：ECB执委普雷特称目前重要的是做好推出量化宽松政策的准备

路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周四表示，如果欧洲央行要推出量化宽松政策，就要根据所面临的挑战选择合适的形式，但目前而言，重要的是央行委员一致支持可以实施这种政策措施。

普雷特表示，尽管连续多个月欧元区通胀低于预期，但消费者物价发展仍在央行基线情景之内。

在被问及央行正考虑何种量化宽松政策，以及什么情况会触发央行采取行动时，普雷特向记者表示，“目前考虑的重点是欧洲央行管委会已经一致同意：如果低通胀拖得太久，将动用所有措施。”

欧洲央行预计通胀在4月将再度回升。记者问普雷特，是否4月数据对决定是否推出量化宽松政策至关重要时，普雷特表示：“我们还是要看。我们必须分析数据。”(完) (编译 李军; 审校　利棣儿)
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