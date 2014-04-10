欧元区经济：ECB执委普雷特称目前重要的是做好推出量化宽松政策的准备

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周四表示，如果欧洲央行要推出量化宽松政策，就要根据所面临的挑战选择合适的形式，但目前而言，重要的是央行委员一致支持可以实施这种政策措施。
普雷特表示，尽管连续多个月欧元区通胀低于预期，但消费者物价发展仍在央行基线情景之内。
在被问及央行正考虑何种量化宽松政策，以及什么情况会触发央行采取行动时，普雷特向记者表示，“目前考虑的重点是欧洲央行管委会已经一致同意：如果低通胀拖得太久，将动用所有措施。”
欧洲央行预计通胀在4月将再度回升。记者问普雷特，是否4月数据对决定是否推出量化宽松政策至关重要时，普雷特表示：“我们还是要看。我们必须分析数据。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选