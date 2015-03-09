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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 18:27 BJT

欧元区金融：ECB和欧元体系已开始根据计划购买公债--ECB

路透法兰克福3月9日 - 欧洲央行(ECB)周一在Twitter上表示，该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

“一如此前所宣布的，欧洲央行和欧元体系成员国央行开始根据计划购债，”欧洲央行在Twitter上称。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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