欧央行总裁德拉吉称撤回刺激措施需要通胀自我持续

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五表示，该央行在进行政策决定时将侧重于欧元区通胀是否能自我持续，即便是在其撤回超宽松货币刺激措施的情况下。
“未来，我们的评估将取决于通胀是否能在接近目标的道路上持续调节，”德拉吉在法兰克福的会议上表示。
“这意味着通胀将持续接近2%目标，即便是削弱货币宽松力度。换句话说，通胀动能需要自我持续。”(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。