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国际财经 | 2016年 11月 18日 星期五 19:39 BJT

欧央行总裁德拉吉称撤回刺激措施需要通胀自我持续

路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五表示，该央行在进行政策决定时将侧重于欧元区通胀是否能自我持续，即便是在其撤回超宽松货币刺激措施的情况下。

“未来，我们的评估将取决于通胀是否能在接近目标的道路上持续调节，”德拉吉在法兰克福的会议上表示。

“这意味着通胀将持续接近2%目标，即便是削弱货币宽松力度。换句话说，通胀动能需要自我持续。”(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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