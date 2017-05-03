欧洲央行向经济挹注的资金90%沉淀在五大富裕国家--研究

路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。

论文提到，这些资金之所以不能从德国、法国、荷兰、卢森堡以及芬兰流向其它成员国，原因之一是“风险厌恶”，其它成员国中一些银行还在依靠欧洲央行提供资金。

这意味着，虽然金融危机爆发已经是将近10年前的事，而且欧洲央行采取措施维护欧元区的完整与成长，但资金充裕国家的银行业者仍然不愿意向国外放贷。

“情况似乎表明，金融危机之后风险厌恶情绪普遍增强，各银行内部风险控制越发保守，这些因素在继续限制欧元区内跨境资金流动以及银行之间流动性的全面再分配，”这篇论文的14位作者写到。

自2015年以来，欧洲央行通过积极购债以及向银行提供低成本长期贷款，创造了约1.5万亿(兆)欧元的过剩流动性。所谓过剩流动性即指贷款机构在央行的存款减去法定准备金。

有关过剩流动性图表，请点选：tmsnrt.rs/2oVVM1F

但这些流动性持续聚积在区内最富裕的国家，而不是流到最需要的国家，这种情况恐有破坏了欧洲央行部分努力之虞，且显示欧盟创造银行联盟的目标仍遥不可及。

研究显示，欧洲央行和各国央行购债支出的60%最后流到德国。另有20%的购债资金则流到法国。

论文的作者指出，这并未充分说明过多的流动性何以只聚积在五个国家。

他们发现这是因为外部因素，包括体质较健全的银行吸引较多存款，以及新规定使银行对银行的放贷吸引力降低。

“来自银行的反馈和进一步分析暗示，监管要求和银行业务模式强烈影响到个别银行所持的过多流动性水平。”作者写道。(完)