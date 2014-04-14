欧央行量化宽松采取循序渐进策略 以贷款证券化资产为突破口

图为2011年10月19日在波黑拍摄的汇率图表、欧元现钞和计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

* 欧洲央行受到外部压力，要求其采取行动应对通缩风险

* 如果需要实施量化宽松，可能以购买银行贷款的证券化资产作为目标

* 但迄今为止这一市场太小，需要调整规定以促进成长

* 欧洲央行强调欧洲与美国债券之间存在差别

* 如果真的实施量化宽松，年底前也不会出台

路透法兰克福4月11日 -欧洲央行正考虑采取开创性举措来避免经济陷入通缩，但这些举措中有一项若要出台还需时日，而且并不保证一定会出台。这项举措旨在修复一个处于金融危机重灾区的市场。

央行正在想方设法促进欧洲证券化资产市场的发展，这些资产以贷款作为支持。

由于通胀率只有0.5%，远低于央行设定的略低于2%目标，央行的决策者上周同意，采用“非常规工具”以避免通胀压力长时间偏弱。

欧元区内外压力与日俱增，要求决策者采取的举措应该包括“量化宽松”政策(或称“资产购买”)。

但像美国联邦储备委员会(美联储)和英国央行那样购买主权债的想法，遭到立场偏于强硬的欧洲央行决策者反对，其中以德国央行总裁魏德曼为首，他认为这样做等于变相对政府直接提供融资。

“欧洲决策者的回答是，他们已做好准备在有必要时采取资产购买等措施，但在欧元区，买进民间资产(打包的银行贷款)，要比购买主权债更加可行也更有效，”高盛首席欧洲经济学家Huw Pill说。

“因此需要更加全面和深入地重新激活银行贷款的证券化市场，”Pill补充说。

这将会需要欧盟层级的规范调整，也需要改变此类资产监管的方式，透过国际银行资本规范来管理。

更为活耀的有资产担保的证券(ABS)市场，将协助减轻银行资产负债表中的债务负担，让银行有能力做更多放款。但要达到这状态需要时间。

纽约对冲基金谘询公司SGH Macro Advisors的执行长Sassan Ghahramani称，欧洲央行的计划“理论上相当合理，也是最有针对性的机制，能够按照需求提供信贷。”

“但从宏观的角度来看，其效果相当微小，市场肯定不会对这计划是否实现或者何时实现太过兴奋。”

**欧洲情势不同**

各界普遍将这场金融危机归咎于证券化债务。加强监管或可解决问题，但也让这类资产对银行的吸引力降低。

然而，在欧洲，该市场被视为是振兴对中小型企业放款的关键。

欧洲金融市场协会(AFME)表示，欧洲去年发行了1,808亿欧元的证券化产品，较2012年的2,510亿欧元减少，也远低于危机前水准，2007年时约在4,500亿欧元，2008年更高达7,110亿欧元。

中小型企业证券化仅占当前发行量的一小部分。

欧洲央行正在努力重振该市场，辩称欧洲的ABS不同于美国，美国ABS较为复杂且违约率较高，因此欧洲ABS在资本待遇上应该较为宽容。

对于ABS担保品提供详细贷款资料的新要求，应该也能提高透明度，并重振市场信心。

在本周末的20国集团(G20)会议中，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和其同僚希望全球的金融精英相信欧洲市场应该要得到不同的待遇。

欧洲央行和英国央行将在华盛顿就该议题提出联合报告以支持这项努力。

熟知该事件的人士表示，欧洲央行也将结合欧盟执委会和欧洲保险暨职业年金管理局(EIOPA)的力量。

欧洲投资银行可能也会出一份力。

**舖路**

即使近期内规定有所改变，欧洲央行如果真要大规模买进资产，可能也要等上一段时间才会决定买进，而且还不清楚市场将会如何反应。

数位决策者曾表示，没有立场采取行动的必要性，而且欧洲央行可能等到物价发展情况更加明确时才会采取行动。

“欧洲央行将不会大规模买进资产，除非宏观经济情势恶化，而且通缩风险要比欧洲央行3月公布的基本情况更加升高，”Pill称。

欧洲央行6月和9月的专家预测更新，将使其更了解3月通胀意外降至0.5%，是否偏离其物价稳定的中期前景。

“若是那样，那将会在迈向年底、或明年初的时候，而不是未来几个月，”Pill表示。

在这段期间，欧洲央行可能采取措施为此铺路。

前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia称，备选方案之一就是推出类似欧洲央行2009-2012年为恢复有担保债市所采取的计划。

确切而言，例如，欧洲央行可提议未来12-18个月支出1,000亿欧元购买ABS，同意只购买最高质量的ABS且限于发行规模的30-50%，其余留给市场。

尽管距离全面的量化宽松还有很大距离，但这样的举措仍将预示欧洲央行已准备购买这样的资产。

德国商业银行称，即便是只花几百亿欧元购买中小型企业贷款支持的高级ABS，可能也会发挥影响。

然而整体来说，欧洲央行如若必须大规模干预，将不会避开购买政府公债，主因主权债的池子最深。

“我们预期政府公债将在欧洲央行可能的资产购买举措中扮演主导，”德国商银分析师Michael Schubert说。“当然那不表示欧洲央行将放弃其他类别证券。”(完)

(编译 郑茵/王冠中/戴素萍/张若琪 审校 张荻/王翔琼/龚芳)

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