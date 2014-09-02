焦点：欧洲央行仍为QE纠结 市场已然预期实施

图为美元现钞上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月1日 - 欧洲央行(ECB)已经露出更加明确的口风，可能通过购买债券来抵御通缩，并且把市场往这个方向引导。因此，如果央行没有政策跟进，市场可能会有严重负面反应。

欧洲央行总裁德拉吉8月7日承诺，将采用一切必要手段以避免通缩，包括必要时使用“量化宽松(QE)”。他8月22日在美国怀俄明州杰克森霍尔的美联储研讨会上进一步加大了筹码，坚称为了维持稳定，“所有可以动用的工具都可能用到”。

市场马上自动开始消化实施量化宽松的可能性，不论该政策对于其他央行官员是多么难以接受。

从德国到“二线国家”西班牙，欧元区成员国的长期借款成本都降至纪录低点，欧元兑美元也下跌近2%。

10年期德债收益率EU10YT=RR在8月下跌26个基点，为1月以来最大月度跌幅，30年期德债收益率EU30YT=RR下跌31个基点，跌幅为2012年5月以来最大。可比西班牙公债收益率也下跌0.5个百分点。

如果欧洲央行未满足市场的预期，意大利、西班牙等国的公债收益率可能上涨。目前意大利经济又陷入衰退，而西班牙政府则债台高筑。

德意志银行估计，债券投资者目前认为实施类似“无限量型量化宽松”计划的可能性在50-70%。

上周的一份路透调查显示，市场分析师认为欧央行的QE计划有75%的可能性涉及在明年3月前购买有资产支持证券(ABS)，包含购买主权债内容的机率为40%。

“如果欧元区经济维持现状，而欧洲央行无所作为，主权债方面会出现一些问题，尤其是二线国家，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略主管Luca Jellinek说。

对过去六年其他国家采取过的QE举措进行分析显示，QE成功激活实体经济取决于债券市场中的信贷成本降低，而这种情形常常在QE正式实施前就会出现。

美联储、英国央行和日本央行都遇到过这种情况，决策者一讨论刺激措施，投资者马上就对此抱有期待。

据2011年2月美联储的一份研究论文，美联储推出的前两轮QE导致“美国公债的名义利率大幅下降”。2010年美国的通胀年率从0.6%的数十年低点反弹至2%。

英国央行的研究估计，央行在2009年3月至2010年2月之间购买2,000亿英镑公债，将通胀率推高了0.75-1.5个百分点，实质国内生产总值(GDP)因此上升了1.5-2.0%。

尽管日本抗击通缩的努力更加漫长艰难，但日本央行自2012年以来重启QE后恰巧便看到通胀率终于上升。

**已无空间？**

然而德拉吉所面临的问题之一就是，公债收益率已来到历史低点，因此已无多少空间可降。

这是德国和其他反对QE行动决策官员所持的主要论据。

德国财长朔伊布勒上周表示，“坦白讲，我不认为欧洲央行的货币政策有能够对抗通缩的工具。”

部分投资者也持相同看法。

“当风险和流动性溢价高时，增加流动性确为有效策略；但风险和流动性溢价低的时候，那样做就不起作用。”美国对冲基金Bridgewater Associates指出。

欧洲央行在其最新举措中向银行提供新一轮低息长期资金，希望银行将这些资金放贷到实体经济当中。在这一举措开始产生效果前，央行不太可能有进一步行动。

但极低的通胀已让欧元区接近陷入通缩险境，日本失落10年的教训赫然浮现；而日本已通过积极的货币和财政刺激措施，加大对抗通缩的力度。

目前的市场走势暗示，欧元区预计将出现类似情况。

10年期德国公债收益率上周降至0.86%的纪录低位，比10年期日本公债JP10YT=RR收益率约0.49%只高出不到40个基点。

RBC Capital Markets分析师发现，把通胀预期、流动性和信贷风险溢价纳入考量后，德国和日本公债的“实质”收益率则更加接近，分别为-0.64%和-0.74%。

“从实质收益率来看，德国公债已经非常接近日本公债，暗示欧元区可能将采取诸如日本一样的激进货币政策立场，”他们在客户报告中写道。

但欧洲央行是否会效仿日本央行，这个问题仍不明朗。

德国法兰克福汇报4月报导称，欧洲央行模型显示，若在一年内购买资产1万亿(兆)欧元，可将通胀率提升0.2-0.8个百分点。

到那时，德国10年期公债收益率预计约达1.6%，目前为0.9%；西班牙10年期公债收益率料高于3%，目前略高于2%。这样看来，政策的影响可能有限。

德拉吉在杰克森霍尔会议上承认，仅靠货币政策无法振兴经济，考虑到欧洲央行权力有限，财政政策可能会发挥更大作用。(完)

(编译 李春喜/白云/张若琪/许娜；审校 郑茵)

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