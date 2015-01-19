香港《经济日报》：欧央量宽救经济 莫再落后形势

（1月19日社评）

欧央行料在本周四宣布新一轮量宽，惟欧央拖拉多时才能出招，对挽救火头不断增加的欧洲经济恐杯水车薪，反进一步打击外界对欧央救经济抗通缩的信心，令欧央出招更事倍功半。

瑞士法郎“脱欧”风暴上周急爆，酿环球金融市场剧震，外界关注此或揭示欧央势在本周四的议息会议上加码量宽，才迫得瑞士央行忍痛斩缆。有调查指欧央在本周四会议宣布扩大量宽买债的可能性高达70%，相信欧央再大开印钞机已无多大悬念。

欧元区成员特别是德国，今次向欧央开量宽绿灯，显然是迫于形势，但只怕为时太晚。皆因欧央忙于斡旋协调之际，欧洲经济继续恶化，不但通缩已火烧眼眉，欧元区上月消费物价指数已跌至负0.2%；且在欧洲经济疲乏难兴下，刚公布的11月德国工业生产亦意外负增长。

希腊将在欧央议息会议后3天大选，反紧缩的左翼联盟上台大局几定；以至瑞士上周“脱欧”后，对欧洲经济金融的冲击恐续发酵，欧央两三个月前提出的构想，拖到本周四才实现，显已落后形势，力度难足。

按现时曝光的欧央新量宽方案来看，实效亦恐成疑。因欧央或买债约5,000亿至7,500亿欧元，包括国债，关键却是要各成员国如吃饭“AA制”般风险自负，但负担得起的强国未必有需要量宽，有需要的弱国又未必有能力印钞，危机隐隐欲爆的希腊更被排除，焉能解欧元区当下之困？

故欧央虽不乏抗通缩振经济之心，但每次皆在拖拖拉拉下错失出招良机，不但未能走在市场之先，出其不意地出招震撼市场，力挽外界信心；反落在市场之后，凸显欧元区各国同床异梦、欧央行有心无力，不断增添市场对欧元区经济前景疑虑与忧心。

瑞郎脱钩、希债复发、通缩杀到、衰退临门等新旧问题交缠下，欧洲经济内伤更难治癒，欧央行本周四必须改变拖泥带水、落后形势的作风，提出比市场预期更有力的量宽之举，才能恢复市场信心，进而抗通缩、救经济，若再是半心半意的量宽，则恐惹市场嘘声，救经济不成，更增金融市场重压。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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