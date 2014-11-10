焦点：尽管成效存疑 欧洲央行仍对QE敞开大门

图为在法兰克福拍摄的10元面值的欧元现钞。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福/巴黎11月9日 - 欧洲央行渗透式的刺激举措，已使其逐渐朝着以新资金大规模购买政府公债靠拢，但其终极武器可能不是市场一心所期待的高招。

周四政策会议之后，欧洲央行总裁德拉吉表示，正在为未来在必要时实施进一步举措做准备。

接近欧洲央行的消息人士对路透说，该行目前买进民间资产的计划可能还不够，明年初采取更大胆行动的压力越来越大，首先可能是把目标转向公司债市场。

对于量化宽松(QE)，有些欧元区国家央行人士基本持反对立场，还有些人则是态度迟疑，因为无法保证此举铁定会重振欧元区经济。

全球最大债券投资者太平洋投资管理公司(PIMCO)高级资产配置经理Andrew Bosomworth说，“欧洲央行正尝试各种方法想避免通缩，但如果全部尝试都无效，那么就只剩下一个工具--主权债QE。”

但采取这种举措的障碍仍然很大。

央行消息人士告诉路透，最起码在目前，管理委员会24位委员中，至少有七位，最多可能有10位反对采取这种措施。

日本央行上个月以5-4的投票决定加快购买政府公债。这在单一国家可能行得通，但在有18个成员--马上将变成有19个成员的欧元区则不大可能成功。

“鉴于德国持反对意见，德拉吉会希望在管理委员会获得大多数支持后，才宣布大规模和可靠的量化宽松(QE)计划，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。

货币市场交易员预估中值为，欧洲央行购买主权公债的可能性为50%，其中大多数人认为最有可能在2015年上半年购买。

2007年来四大主要央行资产负债表和外汇走势图表：link.reuters.com/gyh23w

欧元区和美国股市估值图表：link.reuters.com/juz33w

**差异比相同点要多**

欧洲央行可能是继美国联邦储备委员会(美联储/FED)、日本央行和英国央行之后，最后一个启动QE的主要央行，有很多原因表明欧洲央行的QE可能不太有效，尤其是因为这个计划是针对很多国家而非一个国家的。

外界预期，欧洲央行可能必须按照各成员国在央行缴纳资本的份额来设定购买各国债券的比例。

因此，最不需要帮助的德国所占比例最大。

美联储大规模买债计划推低了长期利率、放宽了企业再融资环境，并允许房主对抵押贷款再融资；同时股市上涨使得大家感觉更加富有，从而拉抬了支出。

但大多数的欧洲企业仰赖银行融资，而非从市场上找资金，此外，欧洲股市的估值已经偏高。

欧股以未来12个月的获利预估计算的预估市盈率为13倍。当美联储在2008年底推出首轮量化宽松时，美股的预估市盈率则不到10倍。

即使欧洲央行真的向银行买进数以十亿欧元计的政府债券，但有些银行仍在修复其资产负债表，且全都得面临更严格的资本规定，这使得银行向企业和家庭放款的能力受限，而且他们可能因观点悲观而不愿增加贷款。

“德拉吉迄今透过其他方式成功地支持市场，这样的情况意味着大规模量化宽松产生的效果可能更加平淡，”UBS财富管理首席投资长Simon

Smiles表示。

“我们不能只是把美国和日本的情况照单全收。”

与日本情况相似的是，量化宽松在欧元区运作的主要渠道可能会是汇率。

欧元兑美元自5月以来下跌逾11%，分析师预期欧元将进一步下跌，因目前美国经济强劲的程度，让美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束刺激计划绰绰有余。

“可能需要量化宽松才能让欧元明显下跌，以支撑欧元区成长，”穆迪分析部门首席分析师Mark Zandi表示。

但欧元区部分央行高官担忧，如果过度推低欧元，可能令美国不安。

目前为止，美国似乎更担心欧元区落入衰退，并已敦促欧洲央行采取更积极举措提振经济。但如果欧元贬值力道过大危及美国自身经济，情况可能改变。

欧元下跌应能推升进口成本以及促进出口增长，从而推升通胀；但进口成本上涨，料受企业将较高进货成本转嫁给客户的能力所限，而出口增长则可能受中国成长放缓之累。中国为欧元区前三大贸易伙伴之一。

日本央行近期意外扩大刺激力度之举，也推低日圆兑欧元，令欧元区企业与日本同业竞争的难度加大。

连德拉吉也承认，欧元区的量化宽松将是特殊情况。

“我们应该留意，量化宽松效果因起始条件的不同而有所差异，”德拉吉上周四表示。(完)

(编译/审校 李婷仪/许娜/李爽/杜明霞/戴素萍/陈宗琦/朱晓军)

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