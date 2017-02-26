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国际财经 | 2017年 2月 26日 星期日 18:47 BJT

魏德曼称欧洲央行不会突然停止资产购买计划

路透柏林2月25日 - 周日法兰克福汇报的专访显示，欧洲央行决策者魏德曼表示，该央行将不会突然停止资产购买计划。

专访文章显示，魏德曼重申了他对欧洲央行资产购买的批评，称他“批评性地”看待购买措施。

“鉴于一些欧元区国家的债务水平仍然很高，那可能导致货币政策的压力加大，导致维持低利率的时间比必要的更长，”魏德曼说。

但他补充称：“目前欧洲央行管委会将不会突然停止资产购买。”(完)

(编译 白云; 审校 艾茂林)

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