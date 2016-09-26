焦点：欧央行决策者认为QE政策有效 未来只会微调--消息人士

路透法兰克福9月23日 - 与欧洲央行(ECB)管理委员会及接近该管委会的六位消息人士交谈显示，欧洲央行大幅调整政策的意愿不高，因此即使有所改动可能也只是调整当前的资产购买计划，而不会大变。

决策者表示，欧洲央行愈发认识到量化宽松举措的局限性，但认为该计划有效，表明可能只需微调政策。这些人士要求匿名。

尽管距离下次政策会议还有一个月的时间，且观点可能改变，但与这些消息人士的交流表明，决策者与市场的观点存在分歧。市场已然预计本月欧洲央行就会有所行动，但该央行甚至都没有就此进行过讨论。

“市场再次操之过急，忘了货币政策并不会跟进市场，”一名欧洲央行管理委员会委员表示。

由于近几年通胀在零水准上下徘徊，欧洲央行推出特别的刺激政策来带动经济增长及推升消费者物价。但成长状况充其量仍温吞，引发了需要推出更多刺激的预期。

**不降息**

欧洲央行的资产购买计划将在明年3月戛然而止，有必要进行某种形式的延长；因此即便是逐步减少资产购买规模也可延长该计划，增加一些刺激。

但降息就不在认真考虑之列，纳入新资产亦不受青睐；而放弃所谓的资本额比重(capital key)虽在考虑之列，但并非是优先选项。资本额比重是指依照各国经济的规模决定购债量。

“降息有什么实际好处？有谁会因为0.1%而消费或投资？”另一位管委会委员表示。“但(降息)对银行所发出的信号将是相当有害的。”

确实，法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周五表示，由于负利率显然存在局限，因此利率已逼近底部。

然而，欧洲央行总裁德拉吉已表明，央行正在研究维持1.74万亿欧元资产购买计划持续运作的选项，意谓着该行即将推出一些措施。

欧洲央行拒绝对此报导发表评论。

市场正反应即将于3月到期的资产购买计划将延长实施六个月的预期，部份人士预计会有更激烈的变动，比如扩大每月购买的规模，抑或将购买标的扩及银行债券、股票或不良贷款。

倘若委员会决定延长实施这项计划的话，欧洲央行可能采取的一个选项就是同意在10月作出技术性调整，让该计划有足够的空间可持续推行。

然而这些决策人士表示，在12月开会以前，央行不太可能就计划长度等重大议题作出决议，因为最新的经济预估要到那时才会出炉。

拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯已表示，应该在每一季底的内部人员预估出炉后，或者最快12月，方能够进行这样的讨论。

“这项计划面临一些限制，我认为到了必要做决定时，这些限制可能已经消失，”第三位政策制定者表示，“但对于扩大量化宽松的争论确实是开放的。”

问题是欧洲央行在几个国家已经没有资产可买，尤其是德国，多数德债收益率曲线落在欧洲央行负0.4%隔夜存款利率的购债限制水平以下。

另一个选项是，隔夜存款利率限制适用于特定国家的债券购买，而非针对所有债券。但将存款利率底限的限制完全删除可能引发法律面的问题，因为欧洲央行购债将会亏损，而这可能被认为违反货币融资法规。

消息人士表示，调升欧洲央行对特定债券的购买规模限制，也是相对容易的选项。

“资本额比重会引发一些法律层面的问题，这有必要先行厘清。鉴于法律与政治面的复杂性，这并非我偏好的选项，”另一名管理委员会委员表示，“但这项议题仍无法排除。”

目前要采用新资产类别也有困难。

“每一种新资产型态都会增加资产的风险，而且要花相当长的时间准备。从决定购买企业债，到开始购买要耗上三个月，”一名消息人士表示。(完)