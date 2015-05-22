欧洲央行量化宽松在发挥效果 但仍需政府实施改革--4月会议记录

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透法兰克福5月21日 - 欧洲央行4月货币政策会议记录显示，决策官员上月一致认为，央行的资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府实施改革，该计划才能展现出其全部效益。
欧洲央行管委会委员的结论是，量化宽松计划导致市场供应稀缺的风险被过度夸大，没有必要考虑对该行的货币政策立场进行任何调整。
“(但)...这一假设情形是建立在管委会自2014年中以来采取的政策措施得以全部实施的基础之上，”决策官员在资产购买计划实施了一个月后一致认为。
“整体而言，委员都认为，必须强调货币政策的稳定路线。”
为了使欧元区通胀率朝着央行略低于2%的目标回升，欧洲央行从3月初开始每月购买600亿欧元(670亿美元)债券，其中主要是主权债券，并计划将债券购买举措持续至2016年9月，如有必要，持续时间或许更长。
但本周稍早央行官员言论扰动市场。当时欧洲央行执委科尔表示，由于夏季月份市场流动性较低，央行将在5月和6月增加资产购买。此番言论打压欧元走贬。
过去一个月的QE操作也恰逢市场极度动荡，通常相当稳定的10年期德国公债收益率大涨逾70个基点，部分因为欧元区经济前景不确定以及油价反弹。
希腊周三警告称，该国无法在6月5日向国际货币基金组织(IMF)支付到期款项，除非外国贷款人提供进一步援助款。
“必须向欧元区各国政府传递强烈讯息，要求推动结构性改革及采取行动改善企业环境，”欧洲央行在会议记录中称，但未点名任何国家。
决策者还表示，鉴于当前的低利率环境，原本预期不均衡的贷款利率会大幅下降，但目前降幅不及预期。
会议记录描述了讨论内容，但并未提供表决记录或决策过程中紧张关系的细节。(完)
(编译 汪红英/王兴亚；审校 杜明霞)
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