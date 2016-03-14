焦点：面对欧洲央行宽松大招欧元不跌反升 空头投资者头疼不已

2011年1月26日，在华沙拍摄的美元纸币和欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月11日 - 如果欧洲央行最新货币宽松举措的强度令人意外，那么此举出炉后欧元出现反常的上涨，也不能不让人诧异，这样的走势着实让最为看空欧元的预测者感到头疼。

欧元兑美元涨至近一个月高位，一度涨0.04美元，让那些原本预期负利率和数以十亿欧元计额外刺激举措将推低欧元的投资者深感困惑。

这与日本央行意外降息至负利率后日圆上涨如出一辙，并引发了对央行刺激举措效果的质疑，无论刺激举措的力度多大、多么令人意外。

本不应出现这种情况。一年前，金融领域大多预期欧元兑美元降至平价或更低水准。3月初的路透最新调查显示，受访者仍预期未来一年欧元将下跌。

负利率及债券收益率本应推动欧元区大量储蓄资金到海外追求更高回报，因此就会削弱欧元。德意志银行分析师将这称为“欧元过剩”(euroglut)理论，并预计到明年年底欧元兑美元将跌至0.85。

对于欧元明显反常的走势，一个解释就是欧洲央行周四的刺激举措并不是要明确地降低汇率，而是要促进银行放贷，提高企业的流动性。

理论上而言，上述情况将会促进经济增长、刺激经济活动和需求，进而推升通胀和通胀预期。在实际当中，货币政策的传导是通过银行系统进行的，而不是通过打压本币、进而指望以出口带动经济反弹。

不过欧元疲软将有助于提升输入型通胀，并抵消美元计价的石油和商品价格下挫所导致的通缩效应。但欧洲央行总裁德拉吉在记者会上并没有通过言论来打压欧元，并表示认为没有降息的必要，这一重要表态也成了促使欧元上涨的一个因素。

高盛周五表示，维持对未来一年欧元达到0.95美元的预期不变，但指出欧元短期内下跌的可能性降低。高盛和德意志银行为市场中欧元两大空头。

“从绝对意义上来说，欧洲央行推出了令人瞩目的一系列宽松政策，但实际情形则相对要复杂，”Robin Brooks领导的高盛外汇策略团队在客户报告中称。

德意志银行的George Saravelos称，自己及所在团队周末期间将考虑其观点。

欧元兑美元在德拉吉记者会后数小时内涨至最高1.1215美元，而起初则跌至低达1.0820。欧元最新报1.11美元，依然高于欧洲央行决议前水平。

**宽松政策效果不佳**

从某些层面来看，欧元大幅贬值的门槛一直相当高。欧元区收支顺差占国内生产总值(GDP)之比达3.7%，意味着欧元区年度资金自然净流入业已超过3,000亿欧元。

如果认为通胀将逐渐侵蚀货币价值的传统经济思维成立，那么持续的低通胀、甚至通缩可能会带来截然不同的效果。

就像日本，欧元区对抗通缩，只会让欧元更加保值，难以出现崩跌情形。欧洲央行积极放宽政策的同时，总裁德拉吉却表示通胀仍将偏低。欧洲央行略低于2%的通胀目标几年内恐怕无法达成。

在去年初美元走强的背景下，另一个不利于这一基调的重要因素就是美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

如果说欧美两地指标利率差距逐渐扩大将推动资金稳步流入美元，那么今年对美联储升息预期的变化，也扶助欧元走升。

“2016年政策走向严重分歧的情况只会加剧。但加剧的幅度已经缩窄，”汇丰首席全球汇市策略师David Bloom表示。(完)