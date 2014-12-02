诸多迹象表明欧洲央行将在3月做出实施QE的决定

路透法兰克福12月1日 - 欧洲央行推出主权债购买计划来提振欧元区经济的动力越来越大，大多数迹象表明该央行将在明年3月做出这个决定。

由于欧洲经济引擎--德国拒绝推出财政刺激，而其他国家政府还在忙于进行经济改革，提振经济和抵御通缩的重任现在落到欧洲央行肩上。

局势正变得愈发紧迫。欧元区11月通胀率降至0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标，且处于央行认为的“危险区”内。

与此同时，经济增长出现了停滞，部分欧元区国家陷入衰退，整个欧元区只勉强高于衰退水位。

通过印钞购买债券的量化宽松(QE)措施理论上能够提振通胀并推动经济增长。

欧洲央行总裁德拉吉因此在11月21日的演说中为更强劲刺激政策敞开大门。副总裁冈斯坦西欧上周则进一步表示，央行最好能在第一季评估是否要买进主权债。

“如今，做这样的评估似乎太早了，但确实在2015年初我们必须检视和评估(现行)计划是否有产生我们预期的效果，”冈斯坦西欧在电视专访中对路透表示。

这让许多人预期欧洲央行在3月5日会议上将推出量化宽松政策。在3月之前的12月和1月，大家认为太早了点；在3月之后，一些人认为可能太晚了。

欧洲央行已经开始买进担保债券和有资产担保的证券(ABS)，以试图刺激这些市场并为规模较小的企业创造新的融资操作，以及扩大央行的资产负债表规模，或者是提高挹注到经济的资金数量。

但这些举措可能无法让央行如愿地把资产负债表规模扩大到回到2012年初时的水准，当时大约比今日多出1万亿(兆)欧元。在欧洲央行内部，资产负债表规模是决定是否推出量化宽松的关键因素。

当欧洲央行在周四举行12月政策会议时，德拉吉的说法和欧洲央行人士的最新预测将会受到仔细推敲，但对欧洲央行来说，本周就决定量化宽松是太早了点。

周一公布的路透调查显示，没有人预期会在本周会议上采取行动。

在行动前，决策者首先希望评估上个月刚开始的ABS购买措施的效果，以及欧洲央行在12月11日向银行提供新贷款的需求情况。

周四会议之后，欧洲央行下次有机会启动QE将是在1月22日的2015年首次货币政策会议上，不过在那之前很可能来不及就此达成共识。由于管理委员会明年只会举行八次会议而不是12次，再下一次会议将在3月5日召开。

**最后手段**

虽然欧洲央行管委会可能在有人反对的情况下通过QE，德拉吉仍需要取得坚定的共识，特别是考虑到德国内部存在的反对声音。

比方说，来自德国的欧洲央行执委劳滕施莱格上周六还表示，目前QE可能带来的好处并未超过成本。

另一个反对QE的理由是，现在欧元区利率水平已经非常低，因此QE不会有什么效果。

但冈斯坦西欧上周称，QE将可促使投资者用手中的资金购买其他资产，压低欧元汇率，同时表明欧洲央行意欲稳定通胀预期。

欧洲央行官员将在3月5日会议前再次更新预估，届时他们的言论可能成为决定性因素。

一些市场人士称，如果并非如此，那就说明当时的经济已经滑坡得太多了。(完)

(编译 白云/戴素萍/徐文焰；审校 孙茉莉/张荻)

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