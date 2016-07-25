欧央行将在第四季向市场提供未来量化宽松走向讯号--管委诺沃特尼

路透维也纳7月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，ECB将在第四季提供其量化宽松计划未来路径的讯号，这显示9月的会议时不太可能会做出决定。

欧洲央行周四维持利率不变，总裁德拉吉为祭出进一步政策刺激埋下伏笔，称在做出任何决定前需要看到更多的证据，包括9月发布的最新欧洲央行内部预期。

“将在2016年第四季做决定，向市场提供(资产)购买计划进一步发展的讯号。”诺沃特尼告诉奥地利APA新闻通讯社。

APA解读诺沃特尼的话称，美国的例子显示这类量化宽松计划不能嘎然喊停。

“现在说(在欧元区)是否将慢慢降低规模还太早。”诺沃特尼称。

APA称诺沃特尼并表示，在英国6月23日公投决定退出欧盟前，他原预期会慢慢缩减量化宽松规模，但现在不确定性较多。(完)