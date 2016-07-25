欧央行将在第四季向市场提供未来量化宽松走向讯号--管委诺沃特尼

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透维也纳7月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，ECB将在第四季提供其量化宽松计划未来路径的讯号，这显示9月的会议时不太可能会做出决定。
欧洲央行周四维持利率不变，总裁德拉吉为祭出进一步政策刺激埋下伏笔，称在做出任何决定前需要看到更多的证据，包括9月发布的最新欧洲央行内部预期。
“将在2016年第四季做决定，向市场提供(资产)购买计划进一步发展的讯号。”诺沃特尼告诉奥地利APA新闻通讯社。
APA解读诺沃特尼的话称，美国的例子显示这类量化宽松计划不能嘎然喊停。
“现在说(在欧元区)是否将慢慢降低规模还太早。”诺沃特尼称。
APA称诺沃特尼并表示，在英国6月23日公投决定退出欧盟前，他原预期会慢慢缩减量化宽松规模，但现在不确定性较多。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。