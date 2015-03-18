欧洲央行QE政策的提振效果已见顶--ZEW总裁

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透曼海姆3月18日 - 德国智库ZEW总裁Clemens Fuest周二表示，欧洲央行(ECB)量化宽松(QE)计划带来的经济刺激作用主要体现在今年年初；从3月开始，有人开始担心该计划可能导致的负面作用。
“我感觉QE计划带来的提振作用主要集中在1-2月份，”Fuest称。
“目前很多人开始关注下行风险，其中之一显然就是债市泡沫。单从欧元区公债的回报率来看，确实已经无法再大幅降低了，”他表示。
“我认为，欧洲央行本身很可能低估了QE计划对汇率、甚至可能对回报率的影响，”Fuest补充称。
他还表示，希腊的情况似乎日益恶化，外界极为关注希腊是否会脱离欧元区；他并指出，他对希腊优先考虑的计划是，努力找到办法将希腊留在欧元区。(完)
(编译 刘秀红；审校)
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路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。