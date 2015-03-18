欧洲央行QE政策的提振效果已见顶--ZEW总裁

路透曼海姆3月18日 - 德国智库ZEW总裁Clemens Fuest周二表示，欧洲央行(ECB)量化宽松(QE)计划带来的经济刺激作用主要体现在今年年初；从3月开始，有人开始担心该计划可能导致的负面作用。

“我感觉QE计划带来的提振作用主要集中在1-2月份，”Fuest称。

“目前很多人开始关注下行风险，其中之一显然就是债市泡沫。单从欧元区公债的回报率来看，确实已经无法再大幅降低了，”他表示。

“我认为，欧洲央行本身很可能低估了QE计划对汇率、甚至可能对回报率的影响，”Fuest补充称。

他还表示，希腊的情况似乎日益恶化，外界极为关注希腊是否会脱离欧元区；他并指出，他对希腊优先考虑的计划是，努力找到办法将希腊留在欧元区。(完)

(编译 刘秀红；审校)

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