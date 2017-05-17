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国际财经 | 2017年 5月 17日 星期三 16:55 BJT

欧洲央行不应太晚退出超宽松货币政策--德国副财长

路透柏林5月17日 - 德国财政部副部长Jens Spahn呼吁欧洲央行(ECB)不要太晚退出超宽松货币政策，并警告称如果货币政策不很快恢复正常，可能产生副作用。

“欧洲央行应当确保，不要太晚退出超宽松货币政策，”Spahn周三在德国外交部参加会议时表示。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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