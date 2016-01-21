欧洲央行维持指标利率在0.05%的纪录低点不变 符合市场预期

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福1月21日 - 欧洲央行(ECB)周四一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。
路透调查59位分析师一致预期欧洲央行将维持利率不变。在通胀前景进一步恶化后，欧洲央行上个月将负的存款利率进一步下调。
在周四的会议上，欧洲央行维持存款工具利率在负0.30%不变。
主要再融资利率则维持在0.05%不变，并维持隔夜贷款利率在0.30%不变。
市场如今将关注焦点转向欧洲央行总裁德拉吉在1330GMT时的记者会。德拉吉料将强调通胀风险升高，且可能讨论对中国经济放缓冲击及近来全球市场动荡的担忧。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪/龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。