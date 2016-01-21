欧洲央行维持指标利率在0.05%的纪录低点不变 符合市场预期

路透法兰克福1月21日 - 欧洲央行(ECB)周四一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

路透调查59位分析师一致预期欧洲央行将维持利率不变。在通胀前景进一步恶化后，欧洲央行上个月将负的存款利率进一步下调。

在周四的会议上，欧洲央行维持存款工具利率在负0.30%不变。

主要再融资利率则维持在0.05%不变，并维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

市场如今将关注焦点转向欧洲央行总裁德拉吉在1330GMT时的记者会。德拉吉料将强调通胀风险升高，且可能讨论对中国经济放缓冲击及近来全球市场动荡的担忧。(完)