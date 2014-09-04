焦点：欧洲央行意外出台振兴经济举措 并为进一步行动留出空间

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福9月4日 - 欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

欧洲央行出台多项举措，凸显出对于欧元区经济现状感到愈发担忧。该央行将指标再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率则进一步调降至负0.2%。

曾施压欧洲央行进一步提振欧元区经济的国际货币基金组织(IMF)对上述措施表示欢迎。欧元区经济第二季停滞不前，而且乌克兰危机也严重影响到企业信心。

“会上讨论了量化宽松(QE)，”欧洲央行总裁德拉吉谈及出台QE的可能性时表示。QE也就是发钞用来购买资产。

“管理委员会的部分成员希望比我刚刚宣布的措施做得更多，另一些人则希望少一些。所以我们走了中间路线，”他说。

欧洲央行最新经济成长预估显示，今年成长速度料放缓，增速仅为0.9%，2015年加速至1.6%。

央行还把今年的通胀率预估下调至0.6%，并预计2015年升至1.1%，仍远低于央行接近但低于2.0%的通胀率目标。

德拉吉表示，倘若通胀率看起来可能停留在过低水准过长时间，央行管理委员会一致同意将动用其他“非常规工具”--该措辞被视为效仿美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行那样开动印钞机的代号。

德拉吉摒弃了此前称通胀风险“基本均衡”的用词，而是誓言要“密切监控”物价走势前景的风险，这一转变反映出欧洲央行对通胀前景的关切加重。

德拉吉宣布了资产支持证券(ABS)和担保债券的购买计划，以帮助缓解欧元区的信贷状况。消息人士告诉路透，该计划的规模未来三年总计可能达到5,000亿欧元(6,500亿美元)。

IMF总裁拉加德称，“我们热烈欢迎欧洲央行采取的举措，这将有助于对抗长期低通胀带来的危险。”

银行发行ABS的资产池包括抵押、企业、汽车或信用卡贷款，这些ABS被出售给保险商和养老基金，现在甚至可以卖给欧洲央行。

担保债券与此类似，但其基础资产(例如公寓楼等)受到隔绝保护，因此如果银行破产，这些资产依然存在，所以比ABS要安全一些，因为后者的基础贷款没有受到隔绝保护

“(降息)可能对银行业放贷和活动产生少许正面影响，并可能进一步压低欧元，”Capital Economics旗下首席欧洲分析师Jonathan Loynes称。

“但这些举措并不能代替影响更为深远的政策行动，要阻止经济重陷衰退，看来越来越有必要采用这些影响更大的行动。”

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**是否祭出QE?**

对投资者和市场而言，唯一能够扭转乾坤的办法，就是大规模的美国式资产购买计划，即QE。此计划通过新发货币来购买公债。

德国经济研究机构DIW主管Marcel Fratzscher表示，欧洲央行意外出台举措表明，该央行对经济成长和物价变化的看法较之前更加悲观。

他说，“我料想今日的降息举措不会是最后一次。”

“欧洲央行还有其他选项，其中包括购买主权债和民间债券。我认为，未来几个月欧洲央行实施主权债和民间债券购买计划的可能性很大。”

德拉吉8月22日在杰克森霍尔会议的讲话上表示，市场信号表明，8月通胀预期大幅下滑。从那时起他就点燃了市场对央行行动的预期。

他当时表示，欧洲央行管委会将在职权范围之内使用所有可用工具，在中期内实现价格稳定。

虽然其他央行大量印钞，但欧洲央行管理委员会的部分成员反对这一做法。该委员会由24名成员组成。一名欧洲央行消息人士上周告诉路透，“实施QE仍有很大障碍。”

另外，在实施QE这一最终手段之前，欧洲央行还想看看向银行业提供四年期贷款的效果如何。这是6月份出台的政策，但要等到本月稍后才开始实施。

降息举措将使即将展开的长期再融资操作(TLTRO)更具吸引力，因为降息之后银行业可以更低成本获得资金。但由于银行信贷业务依然受损，所以降息能否在更广范围内发挥效力仍未可知。

德拉吉还扩充了他在杰克森霍尔会议上向政府提出的建议，当时他呼吁政府通过使用财政政策和经济改革来扶持欧元区经济；所谓使用财政政策，就是扩大政府支出。

他说，欧元区国家应利用债务规则框架之内的现有灵活性来助推结构性改革，而不是打破这些规则。

华盛顿智库彼得森国际经济研究所的经济学家Jacob Kirkegaard表示，“这是德拉吉......在对欧洲领导人说......我们已经竭尽全力了。”

“我们该做的都已经做了，该你们上场了。现在你们必须尽到自己的责任，重新发动欧元区的经济增长。”(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/许娜/王颖；审校 白云/徐文焰/李春喜)

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