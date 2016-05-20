降息空间已几乎用尽--ECB管委马库赫

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透法兰克福5月20日 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周五表示，欧洲央行应该暂时不再考虑任何进一步宽松政策，如果有必要推出进一步刺激措施，央行应该偏重于非传统措施，而非调降利率。
“利率还可以更低，我们现在正在测试利率能够多低，”马库赫在一场会议上表示。“但如果这个工具必须继续使用，那我必须呼吁提高警觉，以免对金融稳定造成反效果的威胁。”
“使用常规工具的空间已几近耗尽...我不认为还有多少回旋空间，”他并称，非传统工具已成为新常态。
但他表示，目前而言，并不需要推出任何措施，因为3月宣布的措施还没有足够时间发挥效果，而初步迹象显示，这些措施将会有效。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红/李爽)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。