降息空间已几乎用尽--ECB管委马库赫

路透法兰克福5月20日 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周五表示，欧洲央行应该暂时不再考虑任何进一步宽松政策，如果有必要推出进一步刺激措施，央行应该偏重于非传统措施，而非调降利率。

“利率还可以更低，我们现在正在测试利率能够多低，”马库赫在一场会议上表示。“但如果这个工具必须继续使用，那我必须呼吁提高警觉，以免对金融稳定造成反效果的威胁。”

“使用常规工具的空间已几近耗尽...我不认为还有多少回旋空间，”他并称，非传统工具已成为新常态。

但他表示，目前而言，并不需要推出任何措施，因为3月宣布的措施还没有足够时间发挥效果，而初步迹象显示，这些措施将会有效。(完)