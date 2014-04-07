欧央行官员称欧元区或需降息以扶助经济复苏

专访：三井住友海上本财年将提高日本公司债投资--高管
路透东京4月14日 - 日本三井住友海上火灾保险一名高层主管周五表示，在日本国内债券收益偏低环境下，公司计划提高本财年在日本公司债的投资，以追逐更高收益。
路透巴黎4月4日 - 欧洲央行执委科尔在法国费加罗报网站周五刊发的专访中表示，欧元区经济已经复苏，但可能需要降息扶助。
“市场预期经济复苏，”他表示，“欧洲央行认为复苏已经来到，但我们清楚复苏是逐步的，脆弱的。因此我们希望在一段长时间内用低利率，甚至更低的利率来扶助复苏。”
他表示，欧洲央行暂时认为没有进一步实施量化宽松政策的必要，但表示，“我们将继续密切关注经济发展，在必要时采取行动。”(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 日本三井住友海上火灾保险一名高层主管周五表示，在日本国内债券收益偏低环境下，公司计划提高本财年在日本公司债的投资，以追逐更高收益。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。