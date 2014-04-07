欧央行官员称欧元区或需降息以扶助经济复苏

路透巴黎4月4日 - 欧洲央行执委科尔在法国费加罗报网站周五刊发的专访中表示，欧元区经济已经复苏，但可能需要降息扶助。

“市场预期经济复苏，”他表示，“欧洲央行认为复苏已经来到，但我们清楚复苏是逐步的，脆弱的。因此我们希望在一段长时间内用低利率，甚至更低的利率来扶助复苏。”