欧洲央行调整每日参考汇率公布时间 防堵操控行为

路透伦敦12月7日 - 欧洲央行(ECB)周一正式迈出第一步，准备打击市场对欧元兑多种货币参考汇率的操控行为。该行表示，明年7月起将把参考汇率公布的时间再延迟90分钟。

针对欧洲央行每日超过30种货币汇率的设定，欧洲央行拒绝透露是否发现任何可疑交易行为，并称这是对监管者有关改革全球汇市指标的建议所做的回应。

自从金融危机时期以来，汇市与利率，乃至于大宗商品皆发生操控丑闻，令银行业元气大伤，罚款金额高达数十亿，也曝露出监管方面的重大缺失。

欧洲央行表示，从2016年7月1日起，将改于欧洲中部时间(CET)下午4点公布汇率，目前为下午2点30分公布。该行表示，用于计算参考汇率的方法维持不变，仍以下午2点15分的定价为基准。

欧洲央行希望能藉由延后公布时间，避免有人会利用部分类型的货币交易必须在交易开始后半小时内完成的规定进行操控。(完)