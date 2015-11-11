欧洲央行的低利率政策威胁到金融稳定--政府五人智库

路透柏林11月11日 - 德国政府五人智库(wisemen)周三警告称，欧洲央行的低利率政策给金融稳定带来了巨大风险，最终可能威胁到银行和保险商的偿付能力。

这一专家组在年度德国经济形势报告中预计，德国经济今年将增长1.7%，明年将增长1.6%。

这个由五位经济学家组成的小组称，难民危机的成本对于德国政府而言是“可控的”，并预计难民涌入将在今明两年分别带来至多83亿和143亿欧元的额外公共支出。

但他们以罕见的严厉措辞抨击了欧洲央行的政策，称那“给金融稳定带来巨大风险”。

“如果未来几年利率仍维持在低位，且收益率曲线依然平坦，那么中期来说这将威胁到银行和保险商的偿付能力。”该小组在报告中称。

“欧洲央行目前在做货币政策决定时，并未将对金融稳定构成的一触即发风险纳入考量。”(完)