欧洲央行的低利率政策威胁到金融稳定--政府五人智库

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林11月11日 - 德国政府五人智库(wisemen)周三警告称，欧洲央行的低利率政策给金融稳定带来了巨大风险，最终可能威胁到银行和保险商的偿付能力。
这一专家组在年度德国经济形势报告中预计，德国经济今年将增长1.7%，明年将增长1.6%。
这个由五位经济学家组成的小组称，难民危机的成本对于德国政府而言是“可控的”，并预计难民涌入将在今明两年分别带来至多83亿和143亿欧元的额外公共支出。
但他们以罕见的严厉措辞抨击了欧洲央行的政策，称那“给金融稳定带来巨大风险”。
“如果未来几年利率仍维持在低位，且收益率曲线依然平坦，那么中期来说这将威胁到银行和保险商的偿付能力。”该小组在报告中称。
“欧洲央行目前在做货币政策决定时，并未将对金融稳定构成的一触即发风险纳入考量。”(完)
(编译 汪红英/张若琪 审校 白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。