欧央行降息至纪录新低 准备必要时再支撑经济

* 欧洲央行将主要再融资利率调至0.25%的纪录新低

* 降息与市场预期不符，此前欧元区通胀下滑

* 欧元应声下挫

* 约四分之一的管委反对降息--消息

* 欧洲央行还将足额流动性操作延长至2015年中期

* 路透调查预计，六个月内将进行新的LTRO操作

路透法兰克福11月7日 -欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

此举大出金融市场意料--欧元应声大幅下挫，欧洲股市上扬。

为强化对欧元区经济的支持，欧洲央行表示，将为银行业提供足额流动性直至2015年中期。路透调查中受访经济学家也认为，欧洲央行将在六个月内为银行业提供新一轮低成本资金。

23位欧央行管委面临沉重的压力，此前数据显示欧元区10月通胀率意外大幅降至0.7%，远低于央行略低于2%的目标。

欧央行将指标再融资利率下调25个基点至0.25%。央行维持存款工具利率于零不变，并将隔夜贷款利率从1.00%调降至0.75%。

欧央行总裁德拉吉强调，央行在必要时仍有采取行动的空间。

他在记者会上表示，“在触及低档之前我们有一系列工具可以使用...理论上说我们甚至能够进一步降息。”

“低通胀的状态或许要持续一段时间，之后会逐步升向略低于2%的目标水准。”

德拉吉表示，管委会普遍同意需要采取行动，但对于行动时间意见不一，管委会中有“相当多人”周四会议上认为有足够证据证明通胀将长期处于低位，可以降息。

了解管委会讨论的人士向路透表示，包括德国央行总裁魏德曼在内约四分之一的管委会成员反对本月降息。

国际货币基金组织(IMF)和欧元区内各国政府均对降息表示欢迎。

意大利总理莱塔称，降息说明“欧洲央行关心欧洲的经济增长和竞争力，”而且将令欧元/美元汇率“恢复平衡”。法国和爱尔兰财长也作出类似表态。

欧元区决策者已经表态日本式通缩的可能性不大。通缩给日本带来了“失去的十年”，但是在欧洲似乎不太可能发生。

本周路透调查的23位货币市场交易商中，22位预计欧洲央行将在周四会议上维持利率不变，等候欧元区通胀率走向的更明显信号。

德拉吉强调，欧洲央行的政策立场仍然“偏于宽松”。与此相反，许多经济学家预测美国联邦储备委员会(美联储)明年将开始撤回刺激政策。

“随着欧元最终回落，这将为欧洲出口商带来亟需的喘息机会，”Global Equities一位主管DavidThebault谈及此次降息时说道。

欧元/美元当日跌逾1%触及七周低点1.3304，央行声明发布前约为1.3490。

欧洲央行利率与通胀率相关图表请点选 link.reuters.com/juw29s

**继续提供长期流动性**

德拉吉重申央行有关在较长时期内维持利率在“目前或更低水准”的前瞻性指引，并表示他认为不存在全面通缩的威胁。

他还宣布，银行可以长期获得其所需规模的流动性，央行以固定利率为银行业提供“足额”流动性的主要再融资操作将至少持续到2015年7月。

欧洲银行股攀升。

让欧洲央行在考虑如何支撑脆弱经济复苏时，更加感到进退两难的是超额流动性的下降，即银行在应付每日运作所需资金之外的流动性减少了，因为银行业在明年体质测试之前提早偿还欧洲央行三年期贷款，也就是长期再融资操作(LTRO)中提供的贷款。

提前偿还贷款预期会推高银行间市场的借贷成本，欧洲央行一直在考虑向银行体系挹注更多流动性给予抵消。

德拉吉表示，周四没有就是否需要新的LTRO操作进行深入的讨论。

“这就留下一个问题，如果明年经济成长和通胀未能达到期望，欧洲央行将如何应对，”太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合管理人Andrew Bosomworth说。

路透调查显示，受访者认为欧洲央行将新推出大规模流动性操作，以保证银行拥有足够资金可以放贷给企业。

受访经济学家中的大多数(59位中的35位)表示，未来六个月内欧洲央行将进行更多的长期再融资操作，无限额向银行提供低成本贷款，预估中值显示贷款的期限为三年。(完)

(编译 郑茵/张荻/朱晓军 审校 王兴亚/孙茉莉)

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