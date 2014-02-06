欧洲央行维持利率在纪录低点 目光投向3月初的新证据

* 欧洲央行维持利率在纪录低点不变符合预期

* 央行称新兴市场动荡可能伤及经济

* 央行总裁德拉吉重点关注下个月初的“新证据”

* 认为长期内将处于低通胀状态，而非通缩

路透法兰克福2月6日 -欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位不变，但承认新兴市场动荡可能伤及欧元区经济，这令市场警惕该央行可能在3月有所动作。

该央行宣布将维持利率在0.25%不变，总裁德拉吉此后表示，欧元区经济面临的风险仍偏向下行，通胀率将在较长时期内保持较低水平。

“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对经济状况产生负面影响，”德拉吉在记者会上指出。

“今日决定不采取行动的原因是考虑到现实情况的复杂多变...以及需要收集更多的信息，”他说。

德拉吉表示，欧洲央行管理委员会届时将取得更多可用信息，包括首次延伸到2016年的欧洲央行内部最新预估；他的表态立即让市场对于欧洲央行可能在3月采取行动保持警戒。

如果新兴市场的混乱局面持续，欧洲央行更有可能在下个月采取行动。欧洲央行内部下调通胀预估或许会触发行动，2014年的该预估值已经仅仅为1.2%。

“总而言之，我们认为德拉吉总裁暗示，管委会已经实际上叫停了利率争论，并且决心等一个月再决定是否进一步行动，”苏格兰皇家银行(RBS)分析师Richard Barwell称。

“基于这点，我们也会将降息预期从2月推迟到3月，而不是彻底放弃预期。”

欧元区1月通胀率大跌至0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标，这可能已经成为决策者的关注焦点，尤其是因为新兴市场的动荡可能进一步打压物价。

欧洲央行决策者已经在考虑必要时采取何种措施。德拉吉称，周四会议的讨论重点是，什么会导致下行风险成为现实并触发行动。

德拉吉讲话过后，市场对欧央行未来放宽政策的预期降低，欧元兑美元从记者会开始前的1.3493涨至1.36美元。德国公债收益率和欧元区货币市场利率亦上扬。

德拉吉未暗示欧元区通缩是一个重大威胁，补充称通胀预期仍然稳固受控。如果这一观点发生变化，那么可能会出台重要的应对政策。

“我们在密切关注形势发展，准备考虑所有可供选择的工具，”他说，并补充道，该央行准备“必要时进一步采取果断举措”。

周一公布的路透调查显示，货币市场交易员原本也预计利率不会变化，其他政策举措也不会调整。

英国央行面临的问题则不同，其试图使市场相信，即便其经济成长展现复苏活力，也不用提早加息。周四英国央行亦维持利率政策不变。

**危险区域**

欧洲央行唯恐通胀率钉在1%以下的水平，也就是德拉吉所称的“危险区域”，因此再次承诺将在“很长时期内”将利率维持在目前水平或更低。

新兴市场抛售潮可能迫使欧元升值，从而令物价承受更大的下行压力。

有人提及各国是否会联手采取货币政策行动，以应对新兴市场动荡。对此德拉吉表示，这可能难以做到，因为每家央行都有自己的职责。不过他也说，只要不妨碍央行履行自己的职责，这也是可以讨论的。

经济复苏势头暂时未受损，尽管仍处于初期阶段。周三发布的调查结果显示，1月欧元区民间部门活动增幅为两年半以来最快。

“我们对待经济复苏必须极为谨慎，因为它依然脆弱且不均衡，”德拉吉称。

他在一个月前为欧洲央行进一步行动设下条件，称如果通胀前景恶化或者货币市场出现“没有理由的”紧缩，央行就将采取行动。

不过该央行推高通胀率的手段并不多。央行也许只能再降息一次，而且幅度可能小于通常的25个基点。

短期利率的波动则是另一个让央行头痛的问题。

为了阻止市场利率飙升，欧洲央行可能会选择停止冲销购债操作，这将给货币市场马上带来约1,750亿欧元的资金。

德拉吉表示，这是央行在考虑的选项之一，但周四会议上并未详细讨论；央行官员在此次会议上就所有政策工具进行了“广泛的讨论”。

“今日没有采取行动，但采取进一步举措的大门依然敞开，因为整体通胀依然低迷，”Berenberg分析师ChristianSchulz表示。“3月会议可能极其关键，届时欧洲央行将发布2016年通胀预估。”(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/李爽；审校 张明钧/张涛)

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