焦点：通胀率上行增添喘息空间 欧洲央行料按兵不动

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 4月通胀率上涨，为ECB赢得评估前景的时间
* 德拉吉对德国议员表示，距离量化宽松仍遥远
* 欧洲央行预计也不会降息
* ECB较有可能公布流动性举措，但市场持怀疑态度
路透法兰克福5月6日 -欧洲央行(ECB)周四料不会出台政策行动，将等待6月时央行内部人员最新经济预估出炉，再决定是否要应对低通胀问题。
当前德法两国因为欧洲央行的欧元汇率政策而针锋相对，在此气氛下，欧洲央行管理委员会将在布鲁塞尔召开会议。欧洲央行总裁德拉吉日前已指明，欧元汇率是可能引发政策行动的一个因素。
上个月德拉吉列举了可能促使欧洲央行出手的各种情况：诸如欧元进一步上涨等市场走势所造成的货币政策实质紧缩、欧洲央行政策向整个欧元区的传导情况发生新阻碍、或者通胀前景恶化。
这些情境似乎都还没有具体严重到足以让欧洲央行采取行动。
欧元涨势在触及1.40美元之前停滞，路透调查访问的分析师暗示，这个水平可能会促使欧洲央行采取行动。第二季银行业预计会放松面向企业的信贷标准，4月通胀率料从3月的0.5%升至0.7%。
“我认为欧洲央行意外降息的机率为20%，”Nordea的分析师Holger Sandte谈及周四的央行会议时称。
周五公布的路透调查显示，欧元区货币政策可能在未来较长一段时间维持稳定，因更加广泛的经济复苏站稳脚跟，而且通胀或许已经触底。
由于中期通胀率料远低于不到2%的目标水平，法国政界人士和国际货币基金组织(IMF)均呼吁欧洲央行采取更多行动支撑欧元区经济。
德国周一表示，欧元汇率水平是欧洲央行(考虑)的问题，而不是政界人士的问题。该言论间接批评了法国总理瓦尔斯，此前他表示欧元汇率“过高”，需采取“更适合”的货币政策压低欧元。
市场留意欧洲央行可能采取美国式量化宽松(QE)政策的迹象。量化宽松是央行的说法，表示印制钞票来购买资产。欧洲央行可能还要等待一段时间。
德拉吉在4月24日讲话时提到，如果通胀前景恶化，可能考虑“全面的资产购买计划”。但几天后在与德国议员会面时，他就降低了近期实施量化宽松的可能性。
参加此次会面的一名消息人士表示，德拉吉确实认为“通胀持续偏低是一个问题，可能需要采取措施”。该消息人士并称，“他在这个语境下提到了量化宽松，但明确表示我们离量化宽松还很远。”
**不同的情形**
虽然欧洲央行一时还不会启动全面的资产购买计划，但比较接近准备好一项有针对性的融资操作，以鼓励银行向中小型企业放贷。
在这项操作中，欧洲央行可能向银行提供便宜的长期贷款，即长期再融资操作(LTRO)，而银行则以捆绑包裹的中小企业贷款作为抵押担保，这种作法的为了支持中小企业贷款的资产支持证券(ABS)市场。
如果银行予以响应，这项措施就能让较中小企业更容易获得信贷，并能让欧洲央行政策利率更有效地惠及这些企业。
在欧元区危机困住银行手脚时，欧洲央行在2011年末和2012年初通过三年期LTRO向银行注入超过1万亿欧元。
具有针对性的LTRO将不具备大型资产购买计划的规模、范围和影响力，一些分析师质疑它能否在解决目前困扰欧元区的低通胀问题。
Generali Investments首席分析师KlausWiener称，“当时的LTRO非常有用。金融系统亟需流动性。”
“但至于说真的想要影响通胀和通胀预期，更重要的就是量化宽松了，”他称，“我认为现在和上次完全不是一回事。”
本月没有央行行动会引发市场预期央行更新预估，6月5日会议后将公布预估值。
通胀预估下修将进一步施压欧洲央行采取行动，而上修则会缓解压力。(完)
(编译 洪曦/李春喜/张涛/石冠兰 审校 蔡美珍/艾茂林)
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