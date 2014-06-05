投资者押注若ECB推出刺激举措会推高欧元区股息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦6月4日 - 衍生品数据显示投资者押注，欧洲央行(ECB)周四可能推出的新刺激举措将有助于推升通胀率，并在未来几年推高欧元区公司的股息。
对于欧元区绩优公司未来股息的押注情况，可以用未来六年Euro STOXX 50股息期货走势来衡量。这些期货显示，因欧洲央行决策者为降息及采取更多措施刺激信贷打开了大门，投资者过去七周对股息的押注上升。
考虑到股息往往跟随通胀走高，股票投资者可以利用长期股息期货来押注货币宽松，不必冒险去赌市场变动方向。
外界预计欧洲央行将在6月5日会议上开始向银行收取隔夜存款费用并推出再融资计划。一些市场人士认为，这两项措施将为直接购买资产(即量化宽松，QE)铺平道路。
法国兴业银行股票衍生品专家Delphine Leblond-Limpalaer称，“长期股息期货的这种走势是典型的量化宽松交易。”
“量化宽松可能在今年稍晚发生，但...人们想根据6月5日发生的情况先做些交易。”
过去七周来，截至2020年的三年欧元区绩优股股息期货上涨了2-7%，涨幅超过较短期期货，后者涨幅较小。
较短期股息期货更容易受微观、企业面因素推动，而长期合约则主要受宏观因素，特别是通胀影响。
上述走势反映出投资者投机性押注货币宽松终将帮助推高通胀、获利和股息。
尽管过去几天出现一些卖盘，归咎于欧元区出炉的数据逊于预期，但对股息的看法仍然乐观，一些策略师认为有进一步上涨的可能性。
他们指出，当日本央行和美联储于2012年底推出量化宽松政策时，日股日经指数 .N225 和美股标准普尔500指数.SPX的股息期货上涨。
策略师警告，股息期货近来的升势亦暗示，如果欧洲央行在6月5日未达市场预期，那么这些期货回落的风险更大。
“如果他们谈到像是准备推迟量化宽松之类的事，这就是短期风险，”Leblond-Limpalaer表示。
她强调，2018-2020年合约自5月28日以来已下跌，证明一些投资者已开始对股息期货交易进行获利了结。(完)
(编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛/艾茂林)
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