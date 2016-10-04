欧洲央行若进一步调降负利率 可能适得其反--执委莫尔许

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透卢森堡10月3日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一表示，央行若进一步调降负存款利率，而一旦这件事对银行业的伤害超过了借款人获得的好处，那么可能事与愿违。
作为鼓励放贷举措的一部分，欧洲央行对银行业存放在央行的两年期以上超额准备金征收负利率，引来资金充裕的银行，特别是德国银行业的强烈不满。
莫尔许为这项政策辩护，称此举帮助降低了失业并促进欧元区经济增长；但他同时也承认，若利率继续调降，银行业将承受压力。
“利率低到什么程度是有限制的--那就是低利率对银行业造成的损害超过了好处，”莫尔许说。
“进一步降息将带来更大风险，因为外界对此举的反应未必一直是线性的，”他补充称。
银行类股近期大幅下挫，因德意志银行(DBKGn.DE)可能面临数以十亿美元计罚款，令有关低利率冲击银行获利的担忧进一步升温。
莫尔许称，欧洲央行对银行业面临的困境心知肚明，但称那些无力挺过几年艰困时期的银行业者或许没有必要继续存在。
“我们也要问一句，如果一家银行无法度过几年的困难时光，它是否仍有足够强劲的业务模式继续留在市场，”他说。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 李婷仪/龚芳)
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