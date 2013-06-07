欧洲央行维持利率不变 其它政策工具备用

* 欧洲央行维持指标再融资利率于0.5%，存款利率为零

* 最新专家预测略微降低了2013年GDP和通胀预期

* 未在中小企业贷款、ABS和抵押品方面采取新行动

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行(ECB)周四维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具。

欧洲央行总裁德拉吉表示，在目前的经济形势下，尚无必要采取其它行动，比如把存款利率降至负值，或者把指标利率从纪录低点0.5%继续下调。

但德拉吉表示，上述以及其它非常规选项“留待备用”，包括向银行提供超长期贷款、促进有资产担保的证券(ABS)市场的措施以及调整抵押品规定。

“共同评估是，情况发生的改变并不是一边倒地支持现在采取行动，”德拉吉会后在记者会上称。“尽管这样，就像我以前说的，我们还是做好行动的准备。”

尽管路透对81名分析师的调查中，大多数分析师预计维持利率不变，但德拉吉排除负利率的可能后，欧元兑美元触及近一个月高位。

“我们感到失望的主要有两点。第一点是他觉得经济现在不需要负利率，第二点是有些人希望他可能讨论资产支持债券的选项，但这看起来很遥远，”Coutts策略师James Butterfill称。

“尽管最近采购经理人指数(PMI)好转，但经济仍然非常疲软，”Butterfill称。

周三公布的PMI调查显示，欧元区5月商业活动萎缩，但萎缩速度略放慢。数据显示，法国、意大利和西班牙下滑势头缓解，德国则回稳。

德拉吉强调，只要有需要欧洲央行政策就会持续宽松。但他并没有作出欧洲央行接近实施新政策行动的表示。

欧洲央行小幅下调今年欧元区经济展望，称2013年地区国内生产总值(GDP)将萎缩0.6%，但明年料将成长1.1%。欧洲央行还预期今年通胀率为1.4%，2014年料为1.3%，不及央行低于但接近2.0%的目标。

德拉吉认为近期一些经济数据好于预期，还表示欧洲央行的政策和欧元区出口将扶助欧元区经济今年稍晚缓慢复苏。

“至于未来的政策措施，德拉吉为所有方案都留下了可能性，但同时也打压了欧洲央行会出台一个方案来快速解决实体经济问题的预期，”ING分析师Carsten Brzeski在研究报告中说。

欲浏览欧元区相关数据图表，请点选：(link.reuters.com/ves65t)

**继续向成员国政府施压**

德拉吉继续向成员国政府施压，要求他们削减赤字和债务。他还称，只有在特殊情况下，才能给予成员国更多的时间来调整赤字过多的状况。

德拉吉的言论说明他不认同上周欧盟执委会的决定，即给予多个成员国更多时间将预算赤字降至符合欧盟规定的上限--国内生产总值(GDP)的3%，而且还包括给予法国额外两年的宽限期。

他亦警告称，欧元区各成员国政府不应寄望于借贷成本继续处于低位。自欧洲央行去年实施购债计划以来，各成员国的借贷成本大多下降。

“不要对当前市况过于乐观，”德拉吉称。欧元区较低评级债券的收益率(殖利率)上涨。

为了安抚市场，欧洲央行上月称，在明年7月前进行的所有再融资操作中，按固定利率向银行提供所需资金。德拉吉周四的言论带给了市场一些“前瞻性指引”。

他说，“我们并没有像其他央行那样给出其他类型的前瞻性指引，而且我们正在考虑这个问题。”

其他政策选项还包括提高对中小型企业贷款规模的举措。欧洲央行正在就此与欧洲投资银行进行研究，不过德拉吉称“短期内不会”采取任何行动。

“今天的新闻发布会并没有透露出祭出更多举措的紧迫感，”北欧联合银行的Anders Svendsen表示。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张荻)

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