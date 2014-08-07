焦点：欧央行料维持利率不变 关注乌克兰冲突风险

图为欧央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福8月7日 - 欧洲央行(ECB)料在周四维持利率不变，等待着看稍早祭出的一连串措施的效果，同时亦密切关注乌克兰冲突带来的风险。

ECB在6月会议上将利率调降至纪录低点，成为首个向银行业收取存款费用的主要央行。

“6月大举行动之后，现在还不到采取新措施的时候，因欧洲央行希望等等看，”瑞银分析师Reinhard Cluse称，“欧洲央行希望留有余地。”

路透调查的64位分析师中，无人预计周四央行会议上再融资或存款利率将有何变动。

欧洲央行总裁德拉吉可能更加强调地缘政治风险对于欧元区成长前景的影响，此前欧盟针对俄罗斯采取了更多制裁举措。

不过在另一份调查中，受访的36位分析师中除了两位外都预期，欧美制裁俄罗斯会对欧元区经济产生负面影响的风险较低。

第二季欧元区第三大经济体意大利重陷衰退。意大利总理伦齐率先呼吁不再实施撙节举措，放宽欧盟预算规则，但都遭到了德国等国的反对。

法国的日子也不好过，总统奥朗德表示，欧洲央行和德国必须做出更多努力，拉动经济增长并抗击欧洲的“真正通缩风险”。

在欧盟内部分歧不断的背景下，德拉吉与即将上任的欧盟执委会主席贾克在周三进行了会谈。

**“完成宽松举措”**

欧元区7月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.4%，为2009年10月以来最低水准，尽管主要原因在于走势波动的能源价格大幅下降。瑞银预计欧元区通胀率此后将缓慢上升，到今年年底时达到0.8%。

欧元区物价压力低也是部分国家实施改革以重获竞争力的结果，他们的改革包括减薪、限制政府支出，对此欧洲央行并不想干预。

但若通胀维持在低点太长时间，且如果通胀预期开始恶化，欧央行称准备好采取行动，或许进行大规模资产购买，即所谓的量化宽松。

“总裁德拉吉可能重申欧洲央行的温和立场，维持前瞻性指引不变，未来有可能采取更多举措(包括量化宽松)，”东方汇理银行资深分析师Frederik Ducrozet表示。

“但我们仍认为，目前欧洲央行已完成其宽松举措。”(完)

(编译 孙茉莉/石冠兰/李爽 审校 许娜/王兴亚)

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