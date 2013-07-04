欧洲央行料维持利率不变 关注德拉吉讲话有关政策方向线索

* 欧央行1145GMT公布利率决议，1230GMT召开记者会

* 再融资利率料持稳在0.5%，存款利率料为零

* 市场将关注德拉吉就政策方向的言论

路透法兰克福7月4日 - 欧央行周四料将维持利率不变，并试图安抚因欧洲新的动荡和美联储(FED)计划开始缩减刺激举措而紧张不安的投资者。

欧央行此次会议正值葡萄牙发生政治危机之际。葡萄牙危机已推动其指标公债收益率升穿8%，这样的涨势令已经对美联储上月表态紧张兮兮的金融市场再起波澜。美联储上月提出撤出刺激举措的计划。

一年前欧央行总裁德拉吉承诺“尽其所能”拯救欧元，给市场带来一些宽慰，如今葡萄牙加之希腊的紧张局势有可能再度侵蚀外界信心。

“欧央行需要安抚市场其不会比美联储更早收紧政策，因此重点在于欧洲央行可能的指引，”Berenberg银行分析师Christian Schulz表示。

上周路透调查受访的分析师指出，欧洲央行料将维持主要再融资利率在0.5%至少到2014年底。

随着欧元区6月通胀加速、德法两国消费者支出强于预期，巩固了欧洲央行对于欧元区经济料在今年稍晚缓慢复苏的预期，因而鲜有目前降息的理由。

不过，欧洲央行6月政策会议中并未有任何立即性政策行动，让市场大感失望。所以这一次德拉吉需要使用更安抚性的语调，即便央行已做好必要时行动的准备。

意大利执政联盟形势不稳，加之希腊竭力说服金主发放另一批救助，这些情势在欧洲央行会议前加剧了动荡氛围。

但由于欧洲央行的购债计划要求一国先从欧元区救助基金寻求外部援助，并定期在债券市场发债，目前尚无欧元区成员国在符合救助要求上遇到麻烦，但这种把结论当前提的做法令人质疑欧洲央行能够做什么。

**平衡做法**

德拉吉上周称，欧洲央行政策将保持宽松，且准备好在必要时再次出手。但他也表示，央行已经尽其所能“稳定市场、支撑经济”，以此来向各国政府施加改革压力。

“这种充满挑战的均衡作法就是，他必须出言支持经济，并向市场发出仍有可能动用直接货币交易(OMT)购债计划的明确信号，以树立金融市场信心，”ING分析师Carsten Brzeski说。

“与此同时，他必须加大向各国政府施压的力度，要求各国推进改革。他不会承诺太多，也不可能太有自信，否则就会减少了各国政府身上的压力。”

投资者会仔细聆听德拉吉的讲话，寻找任何有关欧洲央行动用政策选项的意愿是否比一个月之前来得高。(完)

(编译 李爽/王翔琼/梁睿雪; 审校 李婷仪)

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