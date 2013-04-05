欧洲央行维持利率不变 但“准备采取行动”提振低迷经济

* 欧洲央行维持利率在0.75%不变

* 德拉吉暗示降息正在酝酿中

* 称欧洲央行准备采取行动，而且进行了“广泛”的政策讨论

路透法兰克福4月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四为最早于下月降息敞开大门，并称该央行“准备采取行动”来提振受到衰退冲击的欧元区经济。

德拉吉在欧洲央行公布利率决定后的新闻发布会上表示，这次月度会议进行了广泛讨论，最终一致做出按兵不动的决定。欧洲央行周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变，这在全球主要央行中处于最高水平。

但他还补充道，欧洲央行正在密切研究经济环境，因为欧元区经济不一定会升温。

他说：“在未来几周，我们将非常密切地关注所有即将出炉的经济和货币形势信息，并且评估对物价稳定前景的影响。”

德拉吉还为欧洲央行采取新的“非常规举措”敞开大门，例如购买公债，或类似一年多前向银行提供三年期贷款的融资操作。

“常规和非常规手段我们都在考虑，而且在全方位考虑非常规举措，”他称。

德国公债和欧元区利率期货继续上扬，因市场人士称，德拉吉的讲话为未来几个月降息奠定基础。

“简单来说，不能排除5月降息或采取进一步非常规举措的可能，”Newedge Strategy的Annalisa Piazza称。

ECB有责任将通胀率控制在略低于2%的水平。3月通胀率降至1.7%。德拉吉称通胀“小幅下降，远低于2%”。

周四稍早公布的调查显示，3月欧元区经济下滑趋势未改，法国企业活动大幅减少，甚至超过西班牙和意大利的下滑。

“疲弱的经济表现已经延续至今年前几个月，下半年预料中的逐步复苏将面临下行风险。”德拉吉说。

随着全球经济从金融危机中恢复，欧洲央行对经济提供的扶助力度弱于日本、美国及英国央行，这些央行均启动了大规模资产购买计划，并将利率降至近零水准。

**日本央行令其黯然失色**

日本央行周四公布了进一步的刺激措施。新任总裁黑田东彦震撼市场，宣布全面改革政策框架。央行将采用新的资产负债表目标，并承诺两年内将公债持有量增加一倍，以结束近20年的通缩困局。

许多国家特别是新兴经济体已经对压低本币的货币政策怨声载道。欧洲央行不大可能采取类似行动，尽管欧元走强是欧元区经济最不想看到的事情。

“我们的汇率并不是政策目标。我们的汇率对于经济成长和物价稳定而言至关重要，”德拉吉称。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，日本不能只依赖央行的行动来提振经济，其必须进行结构性改革。

本周稍早，欧洲央行执委科尔警告各国不要直接采取货币竞争性贬值的做法，尤其是如果其它央行调控空间有限的话。

欧元区经济年初曾出现企稳的初步迹象，但在3月重又受挫，塞浦路斯仅靠最后一刻的纾困才勉强逃过金融崩溃的命运，意大利则迟迟打不破选举后的政治僵局。

欧元区经济景气在连续四个月上升后回落，且调查显示欧元区制造业进一步下滑。

欧洲央行担心低利率政策的效果并没有传导至二线国家的家庭和企业，主要因为危机受困国家的银行业融资成本高于核心国家，推高了贷款成本。

这对中小企业(SME)的影响尤其大，因为他们除了向银行融资外几乎没有其它选择。

但德拉吉强调，由于权限方面的限制，欧洲央行帮助中小企业从低利率中受益的能力也有限。他表示，央行正在考虑提供帮助的途径，但政府和欧洲投资银行或许也可以有所作为。

他并指出，塞浦路斯纾困并不像一些人暗示的那样，可以作为将来援救行动的范例。此次救援中，银行的高端储户也不得不参与承担损失。(完)

(编译 兰秀娟/王丽鑫/王兴亚/郑茵 审校 程琳/张荻)

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