德拉吉保留欧央行进一步降息可能

路透布鲁塞尔7月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一保留进一步降息的可能性,称任何後续行动决定要看经济数据表现情况.

德拉吉还敦促各国勿要松懈平衡预算的努力,即便撙节措施可能导致"社会紧张",并称政府应介入涉及纳税人资金的任何银行处置过程.

欧洲央行上周调降主要政策利率至0.75%的纪录低位,以提振欧元区经济.欧元区经济陷入衰退边缘,甚至领头羊德国亦显露疲态.

"我们必须关注当前情势,观察经济数据及其趋势,然後执委会将对下一步的行动作出决定,"德拉吉在被问及是否欧洲央行可能继续降息时向欧洲议会表示.

即便处於0.75%,欧洲央行的指标利率仍高於其他四个主要央行.

欧洲央行执委普雷特表示,尽管长期实行超低利率会产生问题,然而利率高低并无任何"禁忌",暗示欧洲央行并未排除继续降息的可能性.

普雷特认为目前的危机更甚於2008年.

"2008年雷曼破产事件透露出金融系统的脆弱性,当时受到批评的主要是证券化领域,但现在(危机)程度更深,不是分布模型问题,而是更加根本性的问题,"普雷特周一在一场会议中说.

他特别提及西班牙,称该国2009年的扩张政策根据的是"错误假设及不切实际的收入预估."

德拉吉上周表示,当前形势"确实没有"雷曼兄弟倒闭後那麽糟糕.

关於处置困境银行的措施,德拉吉周一称,如果会影响到预算,那麽相关国家政府就应必须参与其中.

他亦表示,在年底之前,欧洲救助基金ESM不会准备去对那些有偿付能力但流动性不佳的银行进行资本重组.但他保证相关过程正在尽可能快的进行.

欧盟领导人上月峰会上决定,将拿出最多1,000亿欧元来资助西班牙银行业.

**财政联盟**

德拉吉亦反对有关欧洲央行应迫使银行向民间部门企业放贷的主张.他说,告诉银行如何使用从央行手中拿到的1万亿欧元三年期贷款,既不可能也不可取.

欧洲央行上周四亦下调存款利率至零,这意味着各家银行把资金存入欧洲央行的隔夜存款工具将不会得到任何利息.

近来,各家银行存入欧洲央行隔夜存款工具的款项达约8,000亿欧元.欧洲央行希望降息至零将鼓励这些银行进行相互拆借,而不是仅仅把钱存在欧洲央行.

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一表示,进一步调降存款利率不会有太大效果.

德拉吉称,债务高企的欧元区成员国应该坚持与欧盟、国际货币基金组织及欧洲央行达成的计划,即使撙节措施造成"社会紧张局势".

他称,主权债务危机早期,相关国家曾通过加税,而不是通过减支来平衡预算,这种方式无助於解决危机.

他亦重申,他认为欧元区经济今年年底前将开始复苏,通胀率明年将降至欧洲央行略低於2%的目标,他并表示人们不应过於悲观.

普雷特称上月欧洲峰会上达成的协议可谓"重要一步",但也指出在执行步伐方面"仍存在大量不同观点".

他表示,欧洲需要在选择银行监管模式之前,在财政联盟方面取得进展.

欧洲央行注入长期流动性帮助明显降低了围绕主要金融机构的融资恐慌,但那"并不意味着你解决了所有问题,"普雷特指出.

他称,央行无法承担改善欧元区竞争力的任务,各国必须进行结构改革.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/侯向明/兰秀娟/石冠兰; 审校 张涛/张荻/程琳

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