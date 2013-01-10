欧洲央行: 维持利率不变,将评估成长及通胀风险

路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变,暂停扩大放宽货币政策.同时其评估经济前景并静待时机动用新购债计划.

欧洲央行希望将低利率向欧元区各个角落扩散--欧元区各地利率水平差异很大,其希望通过使用新购债计划压低公债收益率来完成这样的目标.

但欧洲央行无法利用该计划来购买西班牙债券,除非该国请求援助,这是欧洲央行采用新举措进行干预的前提条件,该举措被称之为直接货币交易(OMT).

欧洲央行连续第六个月维持指标利率不变.亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.