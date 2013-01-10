欧洲央行: 维持利率不变,将评估成长及通胀风险

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变,暂停扩大放宽货币政策.同时其评估经济前景并静待时机动用新购债计划.
欧洲央行希望将低利率向欧元区各个角落扩散--欧元区各地利率水平差异很大,其希望通过使用新购债计划压低公债收益率来完成这样的目标.
但欧洲央行无法利用该计划来购买西班牙债券,除非该国请求援助,这是欧洲央行采用新举措进行干预的前提条件,该举措被称之为直接货币交易(OMT).
欧洲央行连续第六个月维持指标利率不变.亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.
欧元从利率决议公布前的1.3096美元升至1.3115美元.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。