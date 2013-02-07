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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 20:59 BJT

欧洲央行: 维持利率不变,将观察经济复苏情况及欧元升值的影响

路透法兰克福2月7日 - 欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变,维持政策不变,以观察去年底的经济复苏情况是否持续,或因欧元升值而脱离正轨.

欧元兑美元升至14个月高点,兑日圆升至30个月高位,促使法国总统奥朗德在周二呼吁采行汇率政策以保护欧元免于"非理性的波动".

欧洲央行并无设定汇率目标,但欧元区升值可能令欧元区经济复苏放缓,并延后欧洲央行退出危机政策模式的讨论.

欧洲央行连续第七个月维持指标利率不变.亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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