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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 21:04 BJT

欧洲央行：维持利率不变，加强宽松货币政策的传导

路透法兰克福3月7日 - 欧洲央行周四维持指标利率在0.75%不变，维持其政策不变，想办法让低利率反映在欧元区借款成本上。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾强调，该行的首要任务是加强宽松货币政策在欧元区的传导。

该行连续第八个月维持指标利率不变，亦维持存款工具利率在0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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