欧洲央行：维持利率不变，加强宽松货币政策的传导

全球经济：IMF认为今年前景比2016年更为乐观
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
路透法兰克福3月7日 - 欧洲央行周四维持指标利率在0.75%不变，维持其政策不变，想办法让低利率反映在欧元区借款成本上。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾强调，该行的首要任务是加强宽松货币政策在欧元区的传导。
该行连续第八个月维持指标利率不变，亦维持存款工具利率在0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
(新增文末收盘表格) * 美元触及三周高位后微幅下跌 * 欧元兑美元上涨，此前触及一个月低位 路透纽约4月11日 - 美元周一下跌，因美债收益率下滑，交易商在周五上涨后进行盘整 ，市场交易量低，本周因假期交易日减少。 美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大 选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素 影响，美国公债收益率走低。 美元指数 在纽约尾盘跌0.15%，报101.04。 美元兑日圆 在整个交易日走势反复，但尾盘几无变动，报111.01日圆。 欧元兑美元 也无甚变动，报1.0590美元，此前跌至3月9日来最低水准。 “外汇市场目前没有明确的方向，仅呈现盘整走势，有一些起伏，”Wells Fargo Secu rities汇市策略师Erik Nelson说。 投资者交投谨慎，等待本周稍后公布的美国零售销售和消费者信心数据，分析师说。
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