欧洲央行：维持利率不变，加强宽松货币政策的传导

更新版 1-《全球汇市》投资者因地缘政治风险保持谨慎令美元下跌，静待消费者数据

(新增文末收盘表格) * 美元触及三周高位后微幅下跌 * 欧元兑美元上涨，此前触及一个月低位 路透纽约4月11日 - 美元周一下跌，因美债收益率下滑，交易商在周五上涨后进行盘整 ，市场交易量低，本周因假期交易日减少。 美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大 选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素 影响，美国公债收益率走低。 美元指数 在纽约尾盘跌0.15%，报101.04。 美元兑日圆 在整个交易日走势反复，但尾盘几无变动，报111.01日圆。 欧元兑美元 也无甚变动，报1.0590美元，此前跌至3月9日来最低水准。 “外汇市场目前没有明确的方向，仅呈现盘整走势，有一些起伏，”Wells Fargo Secu rities汇市策略师Erik Nelson说。 投资者交投谨慎，等待本周稍后公布的美国零售销售和消费者信心数据，分析师说。