欧洲央行：维持利率不变，因复苏逐渐稳固

路透法兰克福10月2日 - 欧洲央行周三宣布，维持指标再融资利率在0.50%不变，一如预期，因近来的经济数据显示欧元区出现的经济复苏逐步稳固。

欧洲亦宣布维持隔夜贷款利率于1.0%不变，维持存款利率于0.0%不变。

Markit周二公布的一项调查显示，9月欧元区制造业活动为连续第三个月实现增长，因需求增强使得制造商得以自2012年中以来首次上调价格。

不过，欧欧盟统计局周一公布，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期升1.1%，路透调查预估为升1.2%，8月为升1.3%。 欧洲央行的目标是在2%以下。

目前市场的焦点转向欧洲央行总裁德拉吉将在1230GMT举行的记者会，他将被问及央行未来的计划等问题。(完)