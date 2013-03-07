欧元区经济：欧洲央行下调今明两年经济预估，对通胀预估的调整不大

路透法兰克福3月7日 - 欧洲央行周四下调今明两年欧元区经济预估，但对通胀预估的调整不大。

欧洲央行在其月度政策会议后发布新的经济预估，欧洲央行预期2013年国内生产总值(GDP)下跌介于0.9-0.1%，下调了预估区间的高端。

欧洲央行也将明年经济增长预估从之前预期的增长0.2-2.2%下调至增长0.0-2.0%。

欧洲央行对通胀预估的调整不大，仍预期今明两年通胀将低于央行的约2%目标。2013年通胀预估为1.2-2.0%，之前预估为1.1-2.1%，2014年通胀预估为0.6-2.0%。(完)