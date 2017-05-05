焦点：EMMI搁置改造Euribor 欧洲央行将研究自行制定银行间隔拆指数

路透法兰克福/布鲁塞尔5月4日 - 欧洲央行周四表示，准备研究自行制定银行间拆放款指数。此前，一项由银行业牵头，对饱受操纵丑闻打击的欧元银行间拆放款利率(Euribor)进行整改的计划遭到搁置。对于借款方、决策者和投资者而言，银行间拆放款利率是一项重要指标。

Euribor和伦敦银行间拆放款利率(Libor)等利率，用于对规模数以十亿欧元计的衍生品进行定价，某些国家也以这类利率来决定抵押贷款利率。

各国央行也密切关注银行间拆放款利率，将其视为衡量银行业健康状况和放贷意愿的指标。

但是，近些年市场操纵丑闻已经动摇了对这两个指标利率的信心，迫使央行采取行动。

“欧洲央行和欧元体系拟研究提供一种无担保隔夜指标利率的可能性，该利率是基于(各央行)已经可用的数据编制，”欧洲央行发言人表示，“这样的指标可以在某些情况下作为一个替代参考利率。”

声明发布前几分钟，负责发布Euribor的行业组织--欧洲货币市场机构(EMMI)搁置了自己的计划，即通过采用实际交易数据而非银行提交的数据来让该指标利率更加难以被操纵。

该计划之所以不成功，部分是因为银行业降低了对无担保贷款的依赖，转而青睐担保贷款或直接从央行获得现金。而Euribor是以无担保贷款为基础的。

“当前市况下日常市场活动减弱，不允许采取完全基于交易的方法，因为这不会带来足够稳健的指标，”EMMI在报告中称。

EMMI补充说，其现在将尝试开发一种替代的“混合”指标，这种指标“在可以的情况下基于交易，必要时依靠其他价格。”

欧洲央行发言人强调称，“市场参与者应主要承担制定指标利率的责任。”

这意味着，仍会由金融业者制定期限长于一天的指标利率，并确保基于老指标的合约的连续性。

欧洲央行是在效仿英国央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)的做法。后两者最近几个月已经宣布了类似的措施。(完)