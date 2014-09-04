表格：欧洲央行专家9月对2014-2016年的HICP和GDP的预测

路透法兰克福9月4日 - 下表为周四公布的欧洲央行(ECB)专家作出的宏观经济预测。括弧内为6月公布的前次预测值。

(平均年度变动率%)

2014 2015 2016

HICP 0.5 - 0.7 (0.6 - 0.8) 0.5 - 1.7 (0.5 - 1.7) 0.7 - 2.1 (0.6 - 2.2)

扣除食品和能源的HICP 0.9 (1.0) 1.2 (1.2) 1.5 (1.5)

实质GDP 0.7 - 1.1 (0.6 - 1.4) 0.6 - 2.6 (0.6 - 2.8) 0.6 - 3.2 (0.5 - 3.1)

其中：

民间消费 0.7 (0.7) 1.4 (1.5) 1.6 (1.6)

政府支出 0.7 (0.4) 0.4 (0.4) 0.4 (0.4)

固定资本 1.1 (1.7) 3.1 (3.1) 3.9 (3.5)

形成总值

出口 3.1 (3.6) 4.5 (4.8) 5.3 (5.3)

(商品与服务)

进口 3.5 (3.6) 4.5 (4.8) 5.3 (5.5)

(商品与服务)

注：上述预估包含以下在2014年8月13日市场价格基础上作出的技术性假设

市场利率：上述预估基于对未来短期利率的市场预期，采用三个月期Euribor<0#FEI:>：假定该利率2014年、2015年和2016年分别平均为0.2%、0.2%和0.3%。前次预估假设分别平均为0.3%、0.3%和0.4%。

假定10年期公债 名义收益率在2014年、2015年和2016年分别为2.3%、2.2%和2.5%，前次预估的假设分别为2.4%、2.6%和3.0%。

汇率：假定欧元 在2014年、2015年和2016年汇率分别为1.36、1.34和1.34美元，前次预估值假设均为1.38美元。欧元实际有效汇率 假设在2014年上升1.4%，前次预估为上升2.6%，在2015年为下滑0.8%，前次预估为上升0.1%，在2016年为持平，前次预估亦为持平。石油和大宗商品：假设2014年平均油价 为每桶107.4美元，2015年为105.3美元，2016年为102.7美元，前次预估假设分别为107.2美元、102.2美元和98.2美元。

假设非能源类大宗商品以美元计价格在2014年、2015年和2016年平均按年分别下滑4.8%、上升0.1%和4.4%，前次预估分别上升0.3%、1.7%和4.6%。(完)