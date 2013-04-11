《欧洲央行焦点》法国经济颓势把欧洲央行进一步推向降息选项

**采取行动**

由于欧元区国家还处在调整之中，目前为止ECB都对通胀放缓采取容忍态度。但如果通胀持续下滑，ECB可能不得不采取行动。不过，除了下调主要的再融资利率之外，恐怕难以就其他措施达成共识。

ECB已经承诺，只要存在必要，就会提供无限量的流动性。提供其他形式的前瞻性指引，例如针对利率，可能也是一个选项，尽管不太可能像美联储的承诺那么具体。美联储承诺在失业率降至6.5%之前会一直保持近零利率。

部分分析师已表示，ECB应当开始购买被打包出售的企业贷款，以解决中小企业融资困难的关键问题。这些企业是欧元区经济的重要角色，但他们严重依赖银行贷款。

德拉吉表示，ECB正在“全方位地考虑这些问题”，不过德国央行总裁魏德曼已经表示，他认为各国政府应当加大努力。

“问题在于，ECB不希望只有自己行动，”德意志银行驻伦敦分析师Gilles Moec表示，“ECB采取行动前，至少需要各国政府给出一些有力的承诺。”(完)