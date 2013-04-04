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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 07:53 BJT

《欧洲央行焦点》维持利率不变，但“准备采取行动”提振低迷经济

* 欧洲央行维持利率在0.75%不变

* 德拉吉暗示降息正在酝酿中

* 称欧洲央行准备采取行动，而且进行了“广泛”的政策讨论

路透法兰克福4月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四为最早于下月降息敞开大门，并称该央行“准备采取行动”来提振受到衰退冲击的欧元区经济。

德拉吉在欧洲央行公布利率决定后的新闻发布会上表示，这次月度会议进行了广泛讨论，最终一致做出按兵不动的决定。欧洲央行周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变，这在全球主要央行中处于最高水平。

但他还补充道，欧洲央行正在密切研究经济环境，因为欧元区经济不一定会升温。

他说：“在未来几周，我们将非常密切地关注所有即将出炉的经济和货币形势信息，并且评估对物价稳定前景的影响。”

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