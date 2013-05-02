《欧洲央行焦点》10个月来首次降息，并保留进一步采取政策举措的可能性

**小企业，大问题**

欧洲央行希望更好的传导其货币政策，使低利率惠及欧元区的每个角落。

南部地区对超低利率的受益程度不及北部。如果银行还在放贷的话，对企业和家庭收取的贷款利息，要比北部同业高，因为他们的融资成本和信贷风险更高。

“不能以担心融资不足为由不放贷，”德拉吉在会后表示。此次会议在布拉迪斯拉发召开，是欧洲央行每年两次不在总部召开的会议之一。

欧洲央行反复表示关心这对向中小型企业放贷的影响，他们几乎没有能代替银行贷款的融资途径。

欧洲央行希望重振资产支持债券(ABS)，这一资产类别被广泛指责为导致金融危机的罪魁祸首。

ABS允许银行将至少部分信用风险转嫁给其他投资者。银行业者正试图提高资本和流动性缓冲，以符合新规定标准，这也是他们不愿放贷的原因之一。

“管理委员会决定开始与其他欧洲机构磋商，想办法为资产支持债券创造正常运转的市场，”德拉吉称。

贝伦贝格银行的Holger Schmieding称，如果其他机构，例如欧洲投资银行帮助促进中小企业贷款ABS市场，欧洲央行可能终将为一些量化宽松铺路。

他称，欧洲央行可能接受这类打包贷款作为流动性操作的抵押品，或者甚至直接购买。

“这样的话，将扩大欧洲央行的工具箱，可能为该行以后开始采取一点‘量化宽松’铺路，”Schmieding表示。(完) (编译 李爽/王翔琼/白云/王丽鑫； 审校 郑茵/程琳)