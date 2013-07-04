《欧洲利率焦点》欧洲及英国央行采行前瞻性指导，德拉吉称可能降息

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
德拉吉一年前承诺“不惜一切代价”挽救欧元，令市场平静下来；但葡萄牙与希腊的紧张局势恐将削弱市场的信心。
意大利执政联盟不稳，以及希腊急于说服国际借款人发放新一笔援助金，更加剧了动荡局面。
但是欧洲央行购债计划要求欧元区成员国首先向该地区救助基金寻求外部帮助，并定期在债市发债；目前还没有一个陷入困境的欧元区成员国有资格获得这一帮助，令欧洲央行爱莫能助。
德拉吉称，该央行有关购债干预措施的规定不变，这暗示葡萄牙将不会得到其帮助化解危机。
在为意大利经济评估作结时，国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲央行采取更大行动帮助欧元区，可以直接购买资产以及向银行业者提供更多“期限较长的”低成本贷款。
德拉吉坚守该行认为欧元区经济将在今年下半年改善的预期，但表示实际情况可能不及这一预估。
“我们实际上预期欧洲央行将在9月降息，这与美联储可能在9月前后缩减(刺激)政策的可能性有关，”IHS Global Insight分析师Howard Archer表示，“我猜他们很可能不得不言出必行。”(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。