《欧洲利率焦点》欧洲及英国央行采行前瞻性指导，德拉吉称可能降息

德拉吉一年前承诺“不惜一切代价”挽救欧元，令市场平静下来；但葡萄牙与希腊的紧张局势恐将削弱市场的信心。

意大利执政联盟不稳，以及希腊急于说服国际借款人发放新一笔援助金，更加剧了动荡局面。

但是欧洲央行购债计划要求欧元区成员国首先向该地区救助基金寻求外部帮助，并定期在债市发债；目前还没有一个陷入困境的欧元区成员国有资格获得这一帮助，令欧洲央行爱莫能助。

德拉吉称，该央行有关购债干预措施的规定不变，这暗示葡萄牙将不会得到其帮助化解危机。

在为意大利经济评估作结时，国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲央行采取更大行动帮助欧元区，可以直接购买资产以及向银行业者提供更多“期限较长的”低成本贷款。

德拉吉坚守该行认为欧元区经济将在今年下半年改善的预期，但表示实际情况可能不及这一预估。

“我们实际上预期欧洲央行将在9月降息，这与美联储可能在9月前后缩减(刺激)政策的可能性有关，”IHS Global Insight分析师Howard Archer表示，“我猜他们很可能不得不言出必行。”(完)